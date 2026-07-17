La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 17 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 17 de julio de 2026 desde Tulum, Quintana Roo, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por la gobernadora Mara Lezama.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

8:31 Horas | Van 8 detenidos por red de huachicol ligada a exgobernador de Baja California: García Harfuch

Hasta el momento suman 8 personas detenidas relacionadas por la red de huachicol detectada por la Fiscalía General de la República, entre ellas el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, y aún falta por cumplimentar otras órdenes de aprehensión, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario detalló que se trata de una investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) que les llevó más de un año y la cual aún sigue en curso para desmantelar toda la red en la cual están implicados agentes aduaneros, empresarios, entre otros.

7:56 Horas | Homicidios bajaron 85% en Quintana Roo; Tulum suma dos meses sin casos

Los homicidios dolosos en Quintana Roo disminuyeron 85% desde el arranque de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con corte a junio de 2026, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La funcionaria federal destacó que en Tulum la reducción de este delito es prácticamente del 100%, ya que suma dos meses sin casos y en lo que va de julio no se ha registrado ningún homicidio.

Mañanera de Sheinbaum hoy 17 de julio: Video completo