Sismo hoy 17 de julio en Chiapas, ¿por qué no sonó la Alerta Sísmica en CDMX?

Este viernes 17 de julio se registró un sismo de magnitud 7.4 en Chiapas. El movimiento fue percibido en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, no sonó la Alerta Sísmica.

El Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo lugar a 135 kilómetros de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

El sismo ocurrió a las 8:48 horas de este viernes, momento donde muchos ciudadanos se encontraban todavía descansando en la CDMX y en otros puntos del país.

¿Por qué no sonó la Alerta Sísmica en CDMX por el sismo de hoy en Chiapas?

Alerta Sísmica en CDMX. Moisés Pablo Nava

Pese a que el sismo fue percibido por habitantes de la capital del país, la Alerta Sísmica no sonó, algo que fue cuestionado por las personas que se asustaron por el movimiento telúrico.

Ante ello, el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano indicó que “no se activó la Alerta Sísmica, ya que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos”.

A través de una publicación en sus redes sociales, el organismo explicó que el sensor más cercano se ubica a 35 kilómetros al noroeste de Juchitán, Oaxaca.

En tanto, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), coincidió con el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano y que por ello no se activó la Alerta Sísmica en la capital.

Pese a ello, las autoridades informaron que mantienen monitoreo constante y atención a cualquier eventualidad que pueda presentarse tras el sismo.

Criterios de Alertamiento

Alerta Sísmica en CDMX. Crisanta Espinosa Aguilar

Aunque la magnitud del temblor de hoy 17 de julio del 2026 fue de 7.4, es decir, lo suficientemente intensa para que se pudiera activar la Alerta Sísmica, no sonaron las bocinas en la CDMX y todo se debe a los criterios de alertamiento.

Para que se active la Alerta Sísmica es necesario que el sismo cumpla con ciertas características, como la magnitud del sismo y la distancia a la ciudad que va a alertar:

Magnitud mayor a 5 que ocurre a no más de 200 km.

Magnitud mayor a 6 que ocurre a más de 350 km.

Magnitud mayor a 5.5 que ocurre a no más de 350 km.

Cuando es un movimiento que se encuentra lejos de la zona de cobertura no se hace la activación de la alerta sísmica, ya sea en la CDMX o en otras entidades de México, ya que está lejos de una ciudad o la intensidad no rebasa los niveles ya mencionados.

Chiapas no cuenta con sensores de Alerta Sísmica

Los avisos de alerta sísmica del SASMEX son recibidos por la población de: Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca, Cuernavaca (que redifunde el aviso de la Ciudad de México) y Colima.

Se ha propuesto tanto al Gobierno Federal como algunos estados con peligro sísmico complementar la cobertura de los estados de Veracruz, Chiapas y Noreste de Oaxaca, con el objetivo de difundir avisos de alerta sísmica de estas regiones sísmicas.

Otro planteamiento es que todas las grandes urbes, ciudades y poblados en riesgo sísmico que puedan disponer de tiempo de oportunidad, difundan la alerta sísmica así como disponer de todos los medios que garanticen una difusión amplia, simultánea o de unos pocos segundos para toda la población. Y sistemas automáticos que puedan aprovechar la señal de alerta para mitigar el riesgo sísmico de manera integral.