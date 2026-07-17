Sismo de 7.4 se percibe en Guatemala y El Salvador; reportan deslaves y alerta de tsunami | VIDEO

Un sismo de magnitud preliminar 7.4, con epicentro en el sur de México, fue percibido con fuerza este viernes en Guatemala y El Salvador, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se sintió con mayor intensidad en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Jalapa y Suchitepéquez, donde usuarios reportaron una sacudida prolongada.

En la zona 10 de la capital guatemalteca, decenas de personas evacuaron edificios tras el fuerte temblor, que autoridades locales reportaron con magnitud de 7.4 grados.

En San Pedro La Laguna, Sololá, un deslizamiento de tierra bloqueó ambos carriles de la carretera, generando complicaciones para el tránsito vehicular.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, aunque las autoridades mantienen monitoreo constante y recomiendan conducir con precaución.

Percepción en El Salvador

El sismo también fue sentido en distintas regiones de El Salvador, donde testigos informaron que edificios se sacudieron con fuerza. Protección Civil de ese país activó protocolos de revisión en infraestructura crítica y exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales.

Alerta de tsunami

Debido a la profundidad superficial de apenas 10 km (6 millas), el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia para la región.

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina de México, explicó que se prevé un incremento de hasta medio metro en el nivel del mar en algunas playas, por lo que se recomienda a la población alejarse de las zonas costeras de manera preventiva.