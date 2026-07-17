Pemex rechaza "desaparición" de crudo y aclara balance operativo

Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió de forma contundente las versiones periodísticas que señalan un supuesto desfalco o pérdida descontrolada de hidrocarburos en su operación interna. A través de una tarjeta informativa emitida este 16 de julio de 2026, la empresa del Estado sostuvo firmemente que **"los datos que presenta la nota como supuesta inconsistencia de cifras en el balance nacional de crudo son incorrectos"**, rechazando de tajo cualquier narrativa que sugiera opacidad o desvío de recursos en sus inventarios de crudo.

La aclaración de la petrolera responde directamente a un reportaje del diario *Reforma* titulado "Desaparece Pemex 1 de cada 12 barriles", el cual asocia variaciones operativas con pérdidas injustificadas dentro de la red de distribución nacional. Pemex detalló que la diferencia señalada por el rotativo corresponde en realidad a variables logísticas ordinarias y mal calculadas, puntualizando que **"la suma de estos valores es de 137 mbd en 2026, que en la nota del Reforma atribuyen de manera incorrecta como 'desaparición'"**.

De acuerdo con la versión oficial de la institución coordinada por la Secretaría de Energía (SENER), el análisis difundido omitió criterios técnicos que son fundamentales para entender el flujo y el procesamiento de los hidrocarburos en el país. La empresa pública argumentó que en la publicación del diario de circulación nacional **"se consideran de manera errónea el volumen refinado en el Sistema Nacional de Refinación y el volumen exportado"**, lo que genera una distorsión metodológica en las conclusiones presentadas a la opinión pública.

Para la administración de la petrolera estatal, la elaboración del balance de crudo requiere una visión integral que va más allá de una simple operación aritmética de producción y venta directa. En su posicionamiento técnico, Pemex detalló que **"el balance volumétrico debe considerar no sólo el crudo que se procesó y se exportó, sino el volumen total enviado al Sistema Nacional de Refinación y a los puntos de exportación"**, variables que permiten rastrear con precisión cada barril del sistema.

Asimismo, la institución enfatizó que existen diversos factores operativos, logísticos y de fluctuación física en el transporte de combustibles que la prensa no incorporó en sus cálculos de balance de energía. La defensa técnica de la paraestatal apuntó que **"la nota tampoco considera los envíos y recepciones de productos a inventario, movimientos operativos como empaques, desempaques, ajustes volumétricos por temperatura, la sustracción ilegal de producto, entre otros"**, los cuales alteran de forma natural los registros volumétricos finales.

En lo que respecta al combate al mercado ilícito de combustibles, conocido coloquialmente como huachicol, Pemex aprovechó la precisión de sus datos para contrastar las críticas con avances tangibles en materia de seguridad y contención de pérdidas. La administración de la petrolera destacó que **"la estimación de valor de la sustracción ilegal de producto se redujo en el primer trimestre de 2026 en 30.3%, al pasar de 5,471 millones de pesos en el 1T 2025 a 3,812 millones de pesos en el 1T 2026"**, lo que confirma la efectividad de la estrategia federal para proteger el patrimonio energético de la nación.