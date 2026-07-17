Amplían exención de tenencia en CDMX; beneficio alcanzará a autos de hasta 638 mil pesos

La reforma que amplía el beneficio del subsidio a la tenencia vehicular entró en vigor en la Ciudad de México, una medida que busca mitigar el impacto económico en los bolsillos de los automovilistas capitalinos. El Partido Verde en la Ciudad de México destacó que la modificación legal "amplía la exención del pago de tenencia para vehículos con un valor de hasta 638 mil pesos", un ajuste que incrementa el tope anterior para permitir que un mayor porcentaje de la población mantenga el derecho a este subsidio fiscal.

El ajuste responde a las condiciones actuales del mercado automotriz, donde el encarecimiento de los automóviles de gama media ponía en riesgo la permanencia del beneficio para miles de usuarios. Jesús Sesma Suárez, dirigente del partido y coordinador de la bancada ecologista en el Congreso de la Ciudad de México, explicó que "la actualización del monto evita que miles de propietarios pierdan este beneficio únicamente por el incremento en el valor de los vehículos". Con esto se busca frenar el impacto inflacionario en el patrimonio de los ciudadanos.

Para la bancada local del Partido Verde, el automóvil no representa un artículo de lujo para la mayoría de los habitantes del Valle de México, sino un elemento central en la dinámica económica del hogar. Al respecto, el líder legislativo señaló que "para muchas familias el automóvil es una herramienta de trabajo y un medio indispensable para sus actividades diarias", razón por la cual urgía adecuar el marco normativo a la realidad laboral de la capital.

La medida legislativa persigue un enfoque de redistribución y alivio financiero en las finanzas de las clases medias de la Ciudad de México. El legislador local afirmó que "esta reforma fortalece la justicia fiscal, ya que permite que más contribuyentes accedan a la exención", promoviendo un esquema tributario que no castigue el patrimonio básico de los trabajadores.

El propósito de la ampliación del monto máximo del vehículo es permitir que los capitalinos tengan mayor liquidez económica para enfrentar el costo de vida actual. Sesma Suárez puntualizó que el objetivo central es que los ciudadanos "destinen esos recursos a gastos prioritarios como salud, educación, alimentación o vivienda, en lugar de asumir una carga tributaria adicional", aliviando las presiones financieras del mes con mes.

Esta modificación a las reglas de operación de la tenencia se inscribe dentro de los compromisos de la fracción parlamentaria del Partido Verde con el electorado capitalino. La dirigencia del partido reiteró que "esta medida forma parte de la agenda del Partido Verde para impulsar políticas que alivien la economía de las familias", apuntando a una agenda legislativa enfocada en la reducción de las cargas fiscales y la mejora de la calidad de vida en la Ciudad de México.