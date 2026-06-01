Sinaloa se la juega con ambiciosa estrategia turística 

El Mundial de Futbol 2026 no solo se jugará en los estadios, también en los destinos turísticos, por lo que Sinaloa quiere levantar la copa, atrayendo a los aficionados que visitarán nuestro país.

Con ese firme objetivo, el Gobierno del Estado presentó oficialmente el programa “Sinaloa: La Fiesta del Mundial”.

Esta estrategia busca aprovechar la coyuntura de la justa deportiva para posicionar la riqueza cultural, los Pueblos Mágicos y la famosa gastronomía sinaloense.

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde encabezó el anuncio, destacó que el turismo es un motor clave para la economía y el bienestar de las familias sinaloenses.

Queremos que México triunfe en la cancha y aprovecharlo para que Sinaloa gane presencia como un destino de clase mundial, mostrando todo lo que podemos ofrecer", enfatizó la mandataria, quien además aprovechó para convocar a la afición a apoyar con todo a la Selección Nacional y, de manera especial, al sinaloense Luis Romo.

La estrategia: conectividad y 5 ejes de acción

La Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, explicó que la campaña no es un esfuerzo aislado, sino un trabajo en equipo con hoteleros, restauranteros, transportistas y los ayuntamientos. Aprovechando la excelente conectividad aérea y terrestre del estado con las ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), el plan se sostendrá sobre cinco pilares: Experiencia mundialista, promoción turística, gastronomía sinaloense, turismo de experiencia y cultura e identidad.

Es una estrategia integral para aprovechar este momento histórico deportivo y posicionar a Sinaloa como un destino atractivo para quienes visitarán las sedes mundialistas como son Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, que permita fortalecer a la actividad en beneficio no solo de la imagen del estado, también la economía de las empresas turísticas y de las y los sinaloenses que dependen del turismo”, dijo.

La fiesta mundialista se vivirá intensamente en las calles. Gracias a una alianza con la SEDATU, liderada por Casimiro Zamora Valdez, se anunció la construcción de 36 canchas deportivas en los Pueblos Mágicos del estado.

Además, para quienes quieran vivir la pasión del futbol, se transmitirán de forma pública en el municipio de El Fuerte los primeros partidos de la Selección Mexicana.

Destinos seguros y listos para el silbatazo inicial

Para garantizar que la experiencia de los visitantes sea completamente placentera, la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando del General Sinuhé Téllez López, desplegará un operativo coordinado entre los tres niveles de gobierno en todos los puntos turísticos del estado.