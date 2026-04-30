Sinaloa celebra Día del Niño con concierto masivo y saldo blanco

Más de 20 mil personas se dieron cita en la explanada de la Unidad Administrativa, en Palacio de Gobierno de Sinaloa, para celebrar el Día de la Niñez Sinaloense en un evento organizado por el Sistema DIF y el gobierno del estado.

En un ambiente familiar, niñas y niños, acompañados de sus padres, disfrutaron de un concierto gratuito que tuvo como principales atractivos el show musical de Piccolos y la presentación de la artista Luli Pampin, quienes encabezaron la jornada de festejos este 30 de abril.

La celebración incluyó además una serie de actividades recreativas. En el lugar se instalaron juegos mecánicos y se ofrecieron snacks, lo que formó parte de la experiencia para los asistentes, que llenaron la explanada cívica desde temprana hora.

Para el desarrollo del evento, se desplegó un operativo de seguridad en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno. Elementos de seguridad estatal, Marina, Protección Civil y Tránsito mantuvieron vigilancia en la zona con el objetivo de resguardar a las familias que acudieron al festejo.

El dispositivo se mantuvo activo durante toda la jornada, sin que se reportaran incidentes, mientras miles de asistentes participaron en las actividades organizadas con motivo del Día de la Niñez.