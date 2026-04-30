Sheinbaum celebra Día del Niño entregando becas "Rita Cetina" en Neza

Desde Nezahualcóyotl, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el inicio de entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina”, que beneficiará a 9 millones de estudiantes de primarias públicas en todo el país.

Para festejar a las niñas y los niños, la Jefa del Ejecutivo destacó los apoyos que reciben las infancias con la entrega de Becas para el Bienestar a todos los estudiantes de escuelas públicas para garantizar el derecho a la educación.

“Que sean felices en la escuela tiene que ver con que todos tengan lo básico, lo principal. Y por eso diseñamos esta Beca de Útiles y Uniformes Escolares. A partir de este año, todas las niñas y niños de primaria pública van a tener la Beca 'Rita Cetina' de Útiles y Uniformes Escolares, 2 mil 500 pesos en agosto para que puedan, julio, agosto, para que puedan comprar sus uniformes, útiles, todo lo que necesiten”, anunció.

La presidenta explicó que una vez que todas las niñas y niños concluyan la primaria, podrán acceder a la beca mensual "Rita Cetina" en secundaria y posteriormente la beca "Benito Juárez" en preparatoria.

Claudia Sheinbaum aseguró que la educación pública en el país es de calidad.

Asimismo, reconoció la labor de los maestros, al asegurar que durante años se promovió erróneamente la idea de que la educación privada era de mejor calidad que la pública.

En compañía de alumnas, alumnos, padres y madres de familia de la Escuela Primaria “Isidro Fabela”, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, resaltó que la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” beneficiará a 9 millones de alumnas y alumnos de primarias públicas.

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JCS