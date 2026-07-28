Sin rastro: van 32 días de la desaparición de dos trabajadores de CFE

A más de un mes de su desaparición, Adolfo López Saldaña, de 40 años, y Marco Antonio Sarmiento García, de 60, ambos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), continúan sin ser localizados. A 32 días de los hechos, sus familiares aseguran que no existen avances que permitan conocer su paradero y mantienen el llamado a las autoridades para reforzar las labores de búsqueda.

Los dos empleados fueron vistos por última vez el 26 de junio, cuando realizaban actividades laborales entre los estados de Hidalgo y Puebla. De acuerdo con sus familiares, Adolfo, originario de Izúcar de Matamoros, Puebla, laboraba habitualmente en la zona de Tulancingo y Huauchinango, pero había sido asignado temporalmente a Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco, Hidalgo, donde apenas cumplía su segundo día de comisión.

Según la información proporcionada por sus allegados, ese día Adolfo circulaba por la carretera México-Tuxpan cuando sufrió la ponchadura de un neumático, a la altura de la comunidad de Puga. Marco Antonio, quien transitaba por el mismo lugar, se detuvo para ayudarlo y, desde ese momento, ambos desaparecieron.

Especial

Las únicas evidencias localizadas hasta ahora son las camionetas en las que viajaban, las cuales fueron encontradas abandonadas en un paraje del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo. Desde entonces no se ha informado sobre nuevos indicios que permitan establecer qué ocurrió con los trabajadores.

La investigación permanece en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). No obstante, los familiares señalaron que la ausencia de resultados incrementa la incertidumbre y reiteraron la petición para que las autoridades mantengan activas las acciones de búsqueda y localización.

También hicieron un llamado a la ciudadanía para continuar compartiendo las fichas de búsqueda, al advertir que ambos trabajadores padecen diabetes y requieren tratamiento médico constante, por lo que el paso del tiempo representa un riesgo para su salud.