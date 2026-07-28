"La quemó viva porque le pidió que se fuera de la casa"; exigen justicia para Elvia

Familiares de Elvia Ramírez, de 60 años de edad, exigieron que las autoridades castiguen con todo el peso de la ley a Pedro "N", señalado de haber provocado el incendio en el que la mujer perdió la vida dentro de su vivienda, ubicada en la comunidad de San Tadeo, en el municipio de Calvillo, Aguascalientes.

Guadalupe Loera, hermana de Elvia, detalló que Pedro "la encerró, no la dejó salir, le prendió fuego, no la dejó salir. La quemó viva, le roció gasolina en el cuerpo y también a sus animales. Se murieron tres perritos y otros lograron salir huyendo cuando por fin pudieron abrir la puerta.".

De acuerdo con sus familiares, el ataque ocurrió porque Elvia le había pedido que se fuera de la casa: "Creo que le pidió que se fuera porque le empezó a ocasionar muchísimos problemas y el sujeto tendió a hacer lo que hizo."

Elvia tenía una gran pasión por el rescate de perros en situación de calle. Les daba un hogar, los cuidaba y les brindaba todo el amor que tenía.

"Llegó a tener 46 perros y todo era a costa de mi hermano y de ella: tiempo, apoyo económico, moral y físico. Su vida eran los animales."

A pesar de sus problemas de salud, estos no le impedían ayudar a los perritos.

"Quiero justicia, porque yo creo que un ser humano como ella no tenía por qué haber hecho lo que hizo con ella, tan feamente, con tanta crueldad y de una manera tan despiadada."

Ahora, sus familiares piden ayuda para que los perritos que tanto amó Elvia puedan encontrar un hogar.

Pedro "N" presuntamente es adicto al alcohol y a las drogas, y actualmente se encuentra detenido, ya que fue asegurado este lunes durante los hechos y presentó quemaduras.

"Hay una testigo que dice que a ella le intentó hacer lo mismo en tres ocasiones; intentó asesinarla tres veces.", expreso Raquel Loera, hermana de Elvia.

Mujer se defiende con machete para no ser quemada viva

En un caso similar, en junio pasado un sujeto y su esposa se agredieron en la colonia Villa Montaña, de la ciudad de Aguascalientes, luego de que él intentó prenderle fuego. Ella se defendió y lo hirió con un machete.

En la discusión, el sujeto le roció gasolina sobre el cuerpo e intentó quemarla viva dentro de su casa.

Una vecina, quien se identificó como Beatriz Álvarez, detalló que la mujer “se estaba quemando. La quemó adentro. Ella salió de la casa, pero él no la dejaba salir. Hasta que pudo salir, bajé yo y le dije: 'Tírate al agua'. Estaba lloviendo para que se apagara, y la carne le colgaba bien feo. Fue horrible”.

Ya en la calle, el sujeto intentó volver a agredirla y ella se defendió con un machete.

La vecina agregó que el sujeto “traía un machete y le quería pegar. Ella se lo quitó y ya de ahí se le dejó venir para volver a prenderla. Ella se defendió y le dio un machetazo. Luego le volvió a aventar gasolina; fue cuando la gasolina se cayó de aquel lado y yo le di un palazo, para que no la fuera a prender otra vez. Me decía cosas, pero aventó el encendedor y se prendió todo eso”.

La discusión entre la pareja fue por una presunta infidelidad.

De acuerdo con vecinos, la violencia es constante entre ambos: “Desde la noche estaban peleando y la señora ya se iba, pero el señor la regresó”.