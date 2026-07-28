Concluye con éxito el Plan Kukulkán: Reconocen al IMSS por blindaje médico mundialista

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consolidó su compromiso con la seguridad nacional y la salud pública tras concluir su laboral operativa dentro del Plan Kukulkán, estrategia de seguridad desplegada de enero de 2025 al 19 de julio de 2026 con motivo del Mundial de futbol.

Durante la ceremonia en la Plataforma del Centro Estratégico Militar de Acopio en Santa Lucía, la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del IMSS, Zoé Robledo, encabezaron la entrega de reconocimientos al personal por su contribución al fortalecimiento de las capacidades médicas, logísticas y de respuesta en la competencia deportiva.

En el evento se distinguió individualmente a la doctora Janet Alvarado González, titular del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), por liderar la planeación y coordinación de la Operación Kukulkán.

Con este reconocimiento, el IMSS ratificó su efectividad en la estrategia interinstitucional encaminada a resguardar la atención médica de la población.