Exige Américo Villarreal justicia para Dafne tras reunión con su familia

Durante una gira de trabajo por la comunidad de El Mante, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo un encuentro con familiares de la menor Dafne Zapata Quintos, quien perdió la vida durante un campamento de verano realizado en una academia militarizada del municipio de Ciudad Madero.

En el marco de este acercamiento, el mandatario hizo propia la demanda de esclarecimiento de los hechos y garantizó que en este caso no habrá impunidad, confirmando que actualmente ya existen personas bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanzan los procesos de investigación correspondientes.

A su llegada al Parque Zaragoza, la señora Juana Laura Martínez, abuela de la víctima, abordó al jefe del Ejecutivo estatal para solicitarle su intervención directa, manifestando en representación de sus allegados un voto de confianza a las autoridades para permitir el avance de las indagatorias.

Ante la petición formal de la familia, Villarreal Anaya refrendó su solidaridad y enfatizó de manera categórica ante los medios de comunicación presentes: “Tengan la certeza que me uno a estas voces; a estas voces, que yo también me sumo con esta solicitud de justicia, justicia en toda la extensión de la palabra a las condiciones que lamentablemente están enlutando a una ciudadana de esta región de nuestra entidad”.

En el desarrollo de sus actividades oficiales, el gobernador emitió un llamado general a la unidad de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para generar mejores entornos de desarrollo, haciendo hincapié en el compromiso de su administración con las nuevas generaciones. Como parte del informe de logros estatales, resaltó el avance de Tamaulipas en la tabla nacional de la Conade, al posicionarse en el lugar 14 tras obtener más de 175 medallas, de las cuales 50 corresponden a preseas de oro, consolidando así el crecimiento deportivo y académico de la juventud en la entidad.