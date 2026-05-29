Sin acuerdos con Segob, la CNTE intensificará protestas a menos de dos semanas del Mundial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) seguirá con sus protestas en la Ciudad de México a partir del lunes 1 de junio, a diez de que inicie el Mundial, al no alcanzar acuerdos con autoridades de Gobernación, SEP e ISSSTE sobre su pliego petitorio.

Lo anterior, luego de concluir la segunda mesa tripartita sin acuerdos definitivos sobre las principales demandas del magisterio, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Tras siete horas de negociaciones, la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Aracely Pérez Martínez, informó que las autoridades respondieron parcialmente a los 79 puntos incluidos en el pliego petitorio estatal, por lo que los resultados serán analizados en una asamblea programada para este sábado 30 de mayo.

"Respecto a las demandas centrales, no hay avances, eso es importante decirlo", dijo Yenny Aracely Pérez.

La dirigente sindical señaló que algunos de los avances obtenidos están relacionados con la entrega de uniformes, útiles escolares y mobiliario para planteles educativos.

Sin embargo, señaló que aún existen pendientes y cuestionó que estos apoyos sean presentados como parte de programas gubernamentales, cuando, aseguró, forman parte de demandas históricas del magisterio.

En el encuentro participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado; el director general del ISSSTE, Martí Batres; así como el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Entre las demandas de la CNTE están sanciones contra el alcalde con licencia de Villa de Mitla, Esaú López Quero, y los elementos policiales involucrados durante la represión a una protesta magisterial el pasado miércoles.

Pérez Martínez apuntó que los gobiernos estatal y federal cuentan con los mecanismos necesarios para actuar contra los responsables, al considerar que existen pruebas suficientes sobre lo ocurrido.

Asimismo, informó que el fiscal de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez, participó en la reunión para informar sobre los avances de las investigaciones, incluyendo la apertura de carpetas y la declaración del edil con licencia.

La dirigente dijo que el magisterio oaxaqueño permanecerá en la Ciudad de México para sumarse a las acciones de protesta impulsadas por la disidencia magisterial a nivel nacional, entre ellas la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales demandas del movimiento.