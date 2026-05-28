Alcalde de Mitla, Esaú López, pide licencia tras violento desalojo de la CNTE

Tras los recientes y violentos enfrentamientos ocurridos en la Villa de Mitla, Oaxaca, durante un bloqueo carretero de la Sección 22 de la CNTE, el presidente municipal, Esaú López Quero, anunció su separación indefinida del cargo. La decisión, ya aprobada por el cabildo, busca facilitar las investigaciones por parte de las autoridades estatales.

En conferencia de prensa, el ahora alcalde con licencia explicó que su objetivo es ponerse a disposición de las autoridades para aclarar su nivel de responsabilidad en el violento desalojo de los maestros.

"Solicito de manera inmediata mi licencia al cargo de presidente municipal de manera indefinida, ¿para qué? Pues para esclarecer los hechos de los cuales se nos acusa. Me apersonaré a la Fiscalía del Estado para presentarme, hacer mi declaración y que se castigue realmente a los responsables", declaró López Quero.

Uno de los puntos que más controversia generó durante el desalojo fue la presencia de personas armadas. Ante esto, López Quero justificó que dicha movilización obedeció a los protocolos de la policía local y responsabilizó a los docentes por irrumpir en la comunidad.

Según el alcalde, la Sección 22 violó un acuerdo de usos y costumbres firmado en 2013, en el cual la CNTE se comprometió a no realizar bloqueos en la jurisdicción de Mitla, precisamente tras un desalojo similar ocurrido aquel año.

"La presencia de elementos armados corresponde a procedimientos institucionales de seguridad pública y no a una intención de confrontación" , aseguró.

Atribuyó la movilización al cansancio ciudadano. "Es el pueblo que se manifestó, es el hartazgo. Ellos vinieron aquí a nuestro territorio a manifestarse, no respetando el acuerdo de 2013".

Como respuesta al desalojo en Mitla, el magisterio oaxaqueño escaló sus protestas y tomó el complejo de oficinas de Ciudad Judicial. Su principal exigencia es que se realice una investigación exhaustiva y se castigue con cárcel a Esaú López Quero.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) actuó de manera inmediata. Confirmó la presentación ante el agente del Ministerio Público de los siguientes funcionarios de Mitla para rendir su declaración sobre los hechos:

El presidente municipal (con licencia), Esaú López Quero.

El director y subdirector de la Policía Municipal.

Un escolta y diversos elementos policiales.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para deslindar responsabilidades por las agresiones y la portación de armas durante el conflicto.