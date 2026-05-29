Recuperan un millón de pesos y capturan a dos asaltantes en Pachuca

Más de un millón de pesos en efectivo fueron recuperados por autoridades de seguridad tras el asalto a un cuentahabiente en Pachuca, Hidalgo, hecho que derivó además en la detención de dos hombres señalados como probables responsables del robo.

De acuerdo con reportes policiales, la víctima había realizado retiros bancarios por una suma superior al millón de pesos en una plaza comercial de la capital hidalguense. Minutos después, cuando se disponía a retirarse del lugar, fue interceptada por dos sujetos que la despojaron del dinero y emprendieron la huida.

Tras la denuncia al número de emergencias, corporaciones de seguridad implementaron un operativo de localización apoyado por el sistema estatal de videovigilancia, lo que permitió identificar el vehículo utilizado por los sospechosos y seguir su trayecto por distintos puntos de la ciudad.

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Las labores de seguimiento condujeron a los agentes hasta la zona de la Central de Autobuses de Pachuca, donde los presuntos responsables abandonaron la unidad para intentar escapar por separado.

Uno de los implicados fue localizado cuando viajaba en un autobús con dirección a la Ciudad de México, su captura se concretó sobre la carretera México-Pachuca, donde las autoridades aseguraron la bolsa que contenía el dinero robado, logrando recuperar la totalidad del botín.

En una acción paralela, elementos policiales detuvieron al segundo sospechoso cuando conducía el automóvil presuntamente empleado durante el atraco, de manera extraoficial se informó que uno de los detenidos es de origen colombiano.

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Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su grado de participación en los hechos y definir su situación jurídica.

La rápida intervención de las autoridades permitió no solo la captura de los presuntos responsables, sino también la recuperación íntegra de más de un millón de pesos sustraídos a la víctima.