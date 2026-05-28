La CNTE paraliza la burocracia en Oaxaca y reporta 11 maestros hospitalizados

Integrantes de la Sección 22 del SNTE-CNTE se instalaron en el complejo de oficinas públicas donde despachan dependencias del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, por lo que la burocracia no se presentó a trabajar.

Al cumplirse cuarto días de su jornada de lucha estatal con el cierre de 13 mil escuelas públicas donde acuden unos 80 mil estudiantes, el magisterio disidente mantiene cerrado el primer cuadro de la capital y protesta en distintos puntos de la ciudad y zona metropolitana.

Un día después de los hechos de violencia sucedidos en Villa de Mitla donde el magisterio fue corrido a balazos de un bloqueo carretero, la dirigencia del magisterio disidente reportó que la reyerta arrojó 11 docentes hospitalizados, una profesora trasladada a un hospital de tercer nivel por posible ingesta de vidrio y 13 vehículos dañados.

Docentes sitian los complejos de oficinas del Ejecutivo y Judicial en la periferia de Oaxaca. Patricia Briseño

La CNTE confirma 11 profesores internados y el traslado de una maestra a hospital. Patricia Briseño

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció que tres agentes de la Policía Estatal (PE) asignados a la Policía de Villa de Mitla se encuentran presuntamente involucrados en la dispersión de la protesta de la Sección 22 del SNTE-CNTE.

Confirmó que los tres elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para atender su requerimiento con la finalidad de facilitar las indagatorias y las pruebas periciales.

Mientras que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentó ante el agente del Ministerio Público a Esaú López Quero, hoy alcalde con licencia de Mitla, así como al director, subdirector, un escolta y elementos de la Policía Municipal para que rindan su declaración por los hechos violentos sucedidos en la carretera federal 190.

La institución de procuración de justicia informó que esta acción ministerial tiene como propósito recabar los testimonios directos de los servidores públicos para establecer su grado de participación y responsabilidad en los incidentes.