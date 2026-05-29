José Ramón Fernández vive emotiva presentación del libro “El balón rueda tres veces en México”

La nostalgia y el entusiasmo mundialista guiaron la presentación del libro de colección “El balón rueda tres veces en México 1970, 1986 y 2026”, obra encabezada por el periodista José Ramón Fernández y editada por el Instituto de Estudios Superiores en Periodismo Deportivo José Ramón Fernández.

En la obra, que también incluye textos de 18 alumnos, José Ramón Fernández narra los contextos de México y la organización de los Mundiales de 1970 y 1986. De igual modo, comparte sus expectativas y críticas de la próxima justa que nuestro país comparte con Estados Unidos y Canadá.

Excélsior / Alejandro Aguilar

“Hablar del Mundial de 1970 me hace recordar que yo era estudiante en la Autónoma de Puebla, fue una etapa marcada por el activismo estudiantil. Hubo represión contra estudiantes y maestros. En 1985, con el sismo, hubo muchos fallecidos; me castigaron en el trabajo por replicar la postura del que fuera presidente de la Federación Mexicana, Rafael del Castillo, por la carta enviada sobre los estadios; los ‘templos del futbol resistieron’, eso me enojó mucho.

“Ahora es un Mundial muy costoso. No se podrá asistir, están carísimos los boletos. Imaginar al niño que le pide a su padre ir a un juego es pensar en costos de avión, alimentos; tendría que hipotecar mi casa por un Mundial, lamentablemente de lujo. Nos compararon con la economía estadunidense y canadiense, los proyectos los impone FIFA. Será un Mundial bueno, espectacular, con la final en Nueva York”, expresó José Ramón Fernández, rector del Instituto de Estudios Superiores en Periodismo Deportivo José Ramón Fernández, en el Auditorio Doña María Raña de Vázquez del Hospital Ángeles Pedregal.

Excélsior / Alejandro Aguilar

Durante la presentación de “El balón rueda tres veces en México”, José Ramón Fernández estuvo acompañado de familiares, amigos y colegas, lo mismo que figuras del deporte cuyas hazañas fueron narradas por el afamado periodista, además de sus 12 coberturas mundialistas.

A la gala se unieron personalidades que hicieron posible la elaboración del libro, entre ellos el gobernador constitucional del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Excélsior / Alejandro Aguilar

“Es un honor participar con un poblano distinguido. José Ramón, un hombre que ha narrado historias, que ha sufrido y que también hemos visto la alegría de momentos mágicos que ha dado el deporte y que ha podido narrar durante muchos años.

“En el libro participan jóvenes que plasmaron sentimientos y emociones, que junto con la experiencia de José Ramón permiten entender el papel que México ha tenido no solo en el futbol, sino en el deporte. Quiero transmitir que el agradecimiento es de nosotros hacia ti, José Ramón, por permitirnos, como gobierno del estado, reconocer tu gran capacidad y amor al deporte”, señaló el gobernador de Puebla.

Excélsior / Alejandro Aguilar

En representación del Instituto de Estudios Superiores en Periodismo Deportivo José Ramón Fernández estuvieron presentes Teresa Anaya, directora general, y Marco Antonio Salazar Reyes, coordinador académico.

“Es un libro que costó trabajo, sangre, sudor y lágrimas. Felicito a los 18 alumnos y a los profesores que compartieron experiencias. Gracias a quienes fueron seleccionados y mundialistas, a Carlos de los Cobos, Manuel Negrete y Luis Flores, que decidieron compartir este momento. Es un libro que pasará por generaciones”, comentó Salazar Reyes.

La comunión de decenas de alumnos del Instituto de Estudios Superiores en Periodismo Deportivo José Ramón Fernández hizo eco en los invitados especiales, quienes no dudaron en compartir algunas vivencias con José Ramón Fernández.

“Eres el papá y formador de los mejores comunicadores de México, han aprendido mucho de ti por ser una gran persona. Tengo grabada tu narración de ‘Puebla es campeón’, orgullo de que seas poblano, te queremos y respetamos mucho, este señor es una historia en México”, dijo el exfutbolista Roberto Ruiz Esparza.

Mientras que Nelson Vargas, destacado promotor de los deportes acuáticos y exdirector de la Conade, agradeció las anécdotas por la invitación de José Ramón Fernández en coberturas de Juegos Olímpicos y por la ocasión en que recibió al periodista con Pelé para una cena casual.

El periodista Enrique Garay mostró su gratitud:

“Nunca habrá otro como José Ramón, es un caudillo del periodismo, mi gratitud”.

La frase fue acompañada por una potente ovación de los alumnos del Instituto, mientras que el comunicador deportivo Antonio Moreno agregó emotividad a la presentación del libro al evocar el recuerdo de uno de los fundadores del Instituto, Leopoldo Antonio Díaz de León.