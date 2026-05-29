Fortalecen acceso a la justicia para comunidades indígenas y afromexicanas

El Poder Judicial de la Federación (PJF) inauguró en Hueyapan, Morelos, la Casa de Asesoría Jurídica Intercultural, un espacio destinado a brindar acompañamiento y defensa legal a comunidades indígenas y afromexicanas de Morelos y Puebla, como parte de una estrategia institucional orientada a ampliar el acceso a la justicia con enfoque cultural y territorial.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la apertura de este centro representa un hecho sin precedente para la entidad y refleja una nueva etapa en la relación del Estado con los pueblos originarios.

El ministro señaló que históricamente, las comunidades indígenas y afromexicanas permanecieron al margen de las políticas públicas y de los procesos jurisdiccionales, situación que, dijo, comenzó a transformarse con el reconocimiento constitucional de sus derechos y su participación dentro del sistema de justicia.

Foto: Especial

A partir de la nueva integración de la Corte, las comunidades y pueblos indígenas participan en los procesos jurisdiccionales”, expresó.

Aguilar Ortiz destacó que el reconocimiento constitucional vigente obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a atender jurídicamente a estos pueblos y sus integrantes, bajo criterios que respondan a su realidad social y cultural.

Interpretación de la ley

Sostuvo que la función de los defensores públicos federales debe centrarse en interpretar la ley conforme al contexto de las comunidades, no exigir que estas adapten su realidad a esquemas legales ajenos a sus formas de organización.

El presidente de la SCJN explicó que la Casa de Asesoría Jurídica Intercultural tendrá, entre sus principales objetivos, servir como puente entre las estructuras institucionales y las comunidades originarias, para favorecer el entendimiento mutuo y el respeto a la diversidad cultural.

Añadió que los pueblos indígenas mantienen una relación constante con distintas instancias gubernamentales y con otras comunidades, por lo que el reconocimiento y respeto recíproco resulta indispensable.

Foto: Especial

José Alberto Gallegos Ramírez, integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ), subrayó que el Poder Judicial ha impulsado acciones para colocar a las comunidades indígenas y afromexicanas en el centro de la política pública de acceso a la justicia.

Reconoció también el trabajo coordinado con Catalina Ramírez Hernández, integrante del OAJ, en la defensa y acompañamiento de estos sectores de la población.

Gallegos Ramírez explicó que la instalación de las Casas de Asesoría Jurídica Intercultural responde a la necesidad de acercar los servicios de defensoría federal a las regiones donde habitan pueblos originarios, razón por la cual la ubicación estratégica de Hueyapan permitirá atender a comunidades cercanas tanto de Morelos como de Puebla.

Indicó que este espacio ofrecerá orientación, respaldo y acompañamiento legal a personas que enfrentan situaciones complejas y requieren defensa jurídica con pertinencia profesional y cultural.

Gobernadora destaca acciones de pueblos

En su intervención, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reconoció el respaldo institucional que el estado ha tenido del Órgano de Administración Judicial, del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Suprema Corte para fortalecer la impartición de justicia federal.

Foto: Especial

La mandataria destacó particularmente las acciones desarrolladas en comunidades indígenas morelenses, que mantienen viva la defensa de su territorio, su identidad cultural y sus formas tradicionales de organización.

Para nosotros es importante la instalación de esta Casa de Asesoría Jurídica Intercultural para acercar la justicia a las comunidades indígenas”, puntualizó.

El director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Benjamín Rubio Chávez, afirmó que la apertura de la sede en Hueyapan representa el reconocimiento de que la justicia debe tener presencia directa en las comunidades y responder a sus lenguas, identidades y formas de comprender el mundo.

Precisó que el nuevo espacio será un punto permanente de diálogo y defensa de derechos humanos.

Rubio Chávez sostuvo que garantizar acceso a la justicia no implica únicamente acercar tribunales o defensores, sino también asegurar que las resoluciones judiciales y las interpretaciones legales respondan a la realidad social del país y puedan comprenderse en las distintas lenguas que se hablan en México.

Con esta apertura, el Poder Judicial de la Federación fortalece su estrategia de justicia intercultural y amplía la cobertura de servicios jurídicos dirigidos a sectores históricamente excluidos del sistema legal.