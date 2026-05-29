Impulsan seguridad y competitividad en Sonora

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, el gobierno de Sonora dio luz verde a una bolsa de recursos que transformará la prevención y atención del delito.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la aprobación de cuatro proyectos estratégicos enfocados en fortalecer la tecnología, vigilancia y equipamiento para la atención delictiva, financiados a través del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficoseg).

Esta iniciativa representa una apuesta por blindar los principales corredores económicos y urbanos del estado.

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Contempla el despliegue de infraestructura de última generación, equipamiento táctico y un incremento sustancial en las capacidades de vigilancia en municipios que resultan vitales para la atracción de capitales, tales como Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado.

Alianza empresarial

El Ficoseg se ha consolidado como un instrumento financiero que amalgama los intereses del sector privado y los del sector público.

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Su operación se basa en un esquema de corresponsabilidad fiscal: se integra con la aportación de las empresas asentadas en la entidad que poseen una plantilla laboral superior a los 100 empleados, las cuales destinan el uno por ciento del Impuesto Sobre la Nómina a este fondo.

Este mecanismo genera una recaudación anual que ronda los mil millones de pesos, misma que garantiza la viabilidad de proyectos de largo plazo sin presionar las finanzas públicas.

“Iniciamos ya, hay una colaboración muy comprometida del sector empresarial, cosa que me da muchísimo gusto y que nos da una capacidad presupuestal para fortalecer, atender aquellas necesidades que tienen las áreas de seguridad y con ello fortalecer sus capacidades de respuesta; no en vano han ido mejorando los indicadores de seguridad en el estado”, destacó el gobernador Durazo Montaño.

Despliegue tecnológico en las regiones clave

Los componentes técnicos de los proyectos autorizados por el fideicomiso apuntan hacia una digitalización total de la vigilancia fronteriza y urbana.

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De acuerdo con el plan ejecutivo, se instalarán 26 nuevos arcos carreteros en puntos estratégicos de conectividad comercial.

Asimismo, la estrategia contempla la puesta en marcha de 150 Puntos de Monitoreo Inteligente. Cada una de estas estaciones estará equipada con cuatro cámaras de alta definición directa y de última tecnología, las cuales se enlazarán en tiempo real a las capacidades operativas y de inteligencia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Coordinación (C5i) de Sonora.

Para garantizar que la presencia en tierra sea disuasiva y efectiva, los recursos del Ficoseg cubrirán el equipamiento de 92 unidades terrestres. Entre este parque vehicular se cuentan vehículos tácticos blindados y unidades operativas de respuesta rápida.