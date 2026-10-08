“Simón” provoca inundaciones y deslaves en Acapulco

La tormenta tropical “Simón” provocó inundaciones, deslaves y afectaciones en distintas zonas de Acapulco, Guerrero.

La intensa lluvia también dejó vehículos atrapados en el agua y complicaciones para la circulación.

Se reportan severas inundaciones en el Mercado Central, mientras que en el Barrio La Fábrica decenas de coches quedaron atrapados en el agua.

También el servicio de transporte público fue suspendido debido a las afectaciones.

La avenida Costera Miguel Alemán presenta inundaciones en varios tramos, lo que dificulta la circulación vehicular y que las personas puedan llegar a sus destinos.

Sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Jardín Palmas, un deslave derribó árboles y postes de luz.

En la zona de playas se suspendieron todas las actividades; prestadores de servicios y bañistas salieron a resguardarse.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó en sus redes sociales que junto a los equipos de Protección Civil, Seguridad Pública y otras dependencias del Gobierno del estado, están atendiendo los reportes de incidencias e inundaciones en Acapulco, reforzando las labores de auxilio y apoyando a las familias que lo necesitan.

He instruido intensificar los recorridos de supervisión y mantener disponibles los vehículos oficiales para apoyar en el traslado de las personas que lo requieran, especialmente en las zonas afectadas. Seguimos trabajando en estrecha coordinación con la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional y las autoridades municipales para atender las incidencias y salvaguardar la integridad de la población”, señaló.

Asimismo, pidió a la población de Acapulco extremar precauciones, evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Implementan Plan DN-III

Elementos del Ejército implementaron el Plan DN-III para auxiliar en el transporte de la población en camiones, al igual que vehículos de emergencia de protección civil y patrullas.

Tras las lluvias no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales.

Continuarán las lluvias por “Simón”

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se prevén lluvias de muy fuertes a intensas y descargas eléctricas en distintas regiones de Guerrero en las próximas horas.

Detalló que el centro de la tormenta tropical “Simón” se localiza a 355 km al sur de Manzanillo, Colima.