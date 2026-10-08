EU emite alerta de viaje en México ante el avance de la tormenta tropical Simón

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos en México debido a la presencia de la tormenta tropical Simón en las costas del Pacífico que amenaza en convertirse en huracán categoría 1 este viernes 10 de octubre y fortalecerse el fin de semana.

A través de su alerta de viaje, la administración federal informa que el Centro Nacional de Huracanes mantiene en vigilancia el fenómeno meteorológico que afectará las áreas costeras desde Manzanillo hasta Punta Mita en Colima, pero que también producirá fuertes lluvias en los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán.

Estas lluvias pueden provocar inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de lodo, especialmente en áreas de terreno escarpado. Las condiciones oceánicas peligrosas pueden resultar en corrientes de resaca mortales y olas gigantes”

La alerta previene a los ciudadanos norteamericanos residentes o en calidad de turistas a evitar ingresar al mar o caminar por las playas durante condiciones peligrosas.

Además de atender las advertencias de las autoridades locales y mantenerse al tanto de las actualizaciones meteorológicas oficiales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la Tormenta Tropical Simón se localiza a 307 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 421 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Se desplaza al oeste con una velocidad de 7 kilómetros por hora.

Entre jueves, viernes y sábado, Simón traerá lluvias con intervalos de chubascos fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas sobre las regiones de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.