Última Hora Impreso de hoy

“Simón” deja afectaciones en Nayarit; el mar llegó hasta las calles

La playa Las Islitas en el municipio de San Blas, Nayarit, sufrió afectaciones generadas por marea alta y olas por el huracán “Simón”

Por: Karla Méndez

daños en Nayarit
Daños en NayaritFoto: Especial

La playa Las Islitas en el municipio de San Blas, Nayarit, sufrió afectaciones generadas por marea alta y olas por el huracán “Simón”.

“Nos afecta el oleaje, es lo que nos afecta. El viento no nos ha afectado porque no ha habido; lo que ha habido son olas y la marea, que ya no se recorre”, dijo Juan Carlos, afectado.

De algunas ramadas ya no queda nada, solo se observan los troncos.

También hay daños en restaurantes, en áreas de cocina y baños.

En algunos puntos, los caminos están intransitables y el lugar luce desolado, con pocas personas. El mar llegó hasta las calles.

Pescadores afectados por el huracán

Los pescadores y prestadores de servicios resienten los efectos de la temporada de ciclones y huracanes, al no poder trabajar.

“No podemos salir a trabajar. Ya tenemos dos semanas y ahí viene el huracán Trudy, y no van a abrir el puerto”, señaló un pescador.

En el municipio de Ruiz también se reportaron calles encharcadas debido a las lluvias.

Mientras tanto, en el municipio de Compostela fueron detenidas 34 personas, entre ellas turistas en las playas de Guayabitos, Los Ayala y La Peñita de Jaltemba por no acatar las medidas preventivas que prohibían ingresar al mar, por su propia seguridad, debido al fuerte oleaje provocado por el huracán.

El huracán #Simon mantendrá lluvias fuertes, vientos y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano. Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Durango serán de los más afectados con acumulaciones de hasta 75 milímetros. #LoDijoZea #NoticiasImagen #ImagenNoticias Visita nuestro sitio web: http://www.imagentv.com No te pierdas Imagen Noticias con Francisco Zea de lunes a viernes en punto de las 6:30 am por Imagen Televisión. TikTok: https://www.tiktok.com/@imagennoticias Instagram Imagen Noticias con Francisco Zea: https://www.instagram.com/imagenzea Instagram: https://www.instagram.com/imagentvnoticias/ X Imagen Noticias con Francisco Zea: https://x.com/imagenZea X Noticias: https://twitter.com/ImagenNoticias_ X Televisión: https://twitter.com/ImagenTVMex Facebook Imagen Noticias con Francisco Zea: https://www.facebook.com/ImagenZea/ Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Nacho Lozano, Crystal Mendivil, Enrique Sánchez y Paola Rojas.
Reproducir

Temas: