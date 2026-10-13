“Simón” deja afectaciones en Nayarit; el mar llegó hasta las calles

La playa Las Islitas en el municipio de San Blas, Nayarit, sufrió afectaciones generadas por marea alta y olas por el huracán “Simón”.

“Nos afecta el oleaje, es lo que nos afecta. El viento no nos ha afectado porque no ha habido; lo que ha habido son olas y la marea, que ya no se recorre”, dijo Juan Carlos, afectado.

De algunas ramadas ya no queda nada, solo se observan los troncos.

También hay daños en restaurantes, en áreas de cocina y baños.

En algunos puntos, los caminos están intransitables y el lugar luce desolado, con pocas personas. El mar llegó hasta las calles.

Pescadores afectados por el huracán

Los pescadores y prestadores de servicios resienten los efectos de la temporada de ciclones y huracanes, al no poder trabajar.

“No podemos salir a trabajar. Ya tenemos dos semanas y ahí viene el huracán Trudy, y no van a abrir el puerto”, señaló un pescador.

En el municipio de Ruiz también se reportaron calles encharcadas debido a las lluvias.

Mientras tanto, en el municipio de Compostela fueron detenidas 34 personas, entre ellas turistas en las playas de Guayabitos, Los Ayala y La Peñita de Jaltemba por no acatar las medidas preventivas que prohibían ingresar al mar, por su propia seguridad, debido al fuerte oleaje provocado por el huracán.