Sinaloa reanuda las clases por nuevo cambio de ruta del huracán 'Simón'

Las autoridades escolares decidieron reanudar las clases presenciales debido a las pocas probabilidades de lluvias por el nuevo cambio de ruta del huracán Simón, que ahora se dirige hacia Sonora.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura informó que dicho fenómeno meteorológico ya no representa una amenaza, por lo que reactivan las clases en los municipios del sur de Sinaloa.

A manera de prevención, se habían suspendidos las actividades escolares en los municipios de: Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, desde el pasado lunes, pues Simón apuntaba directamente al sur de la entidad.

Las autoridades escolares decidieron reanudar las clases presenciales debido a las pocas probabilidades de lluvias por el nuevo cambio de ruta del huracán Simón. Especial

Sin embargo, sus cambios constantes de trayectoria, han dejado pocas lluvias en Sinaloa, y su nueva ruta aleja las posibilidades de impacto. Protección Civil Estatal bajo la fase de alertamiento a color azul, lo que significa que, las personas únicamente deben estar pendiente de su trayectoria.

Todavía este martes por la mañana, se realizó una reunión con autoridades Federales y Estatales, para evaluar los posibles daños provocados por este fenómeno meteorológico, el cual, todavía se encuentra en las costas del Océano Pacífico.

Las autoridades ya no prevén que pudieran incrementar su fuerza, y de acuerdo a su última trayectoria, sólo podría dejar algunas lluvias en la zona norte de Sinaloa.