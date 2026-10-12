“Simón” continúa como huracán categoría 2; se desplaza paralelo a costas de Jalisco y Nayarit

El Servicio Meteorológico Nacional, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el centro de “Simón”, huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se localizó aproximadamente a 135 kilómetros (km) al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 315 km al sur de Mazatlán, Sinaloa.

Tiene vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 6 km/h.

Las bandas nubosas de “Simón” ocasionan lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco (oeste), Nayarit (costa y oeste) y Sinaloa (sur).

Además, se prevén vientos sostenidos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h en Jalisco; y de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en las costas de Nayarit y Sinaloa (sur); además, oleaje de 4 a 6 metros de altura (m) en las costas de Jalisco y de 2.5 a 3.5 m en las costas de Nayarit y Sinaloa (centro y sur).

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene la zona de prevención por efecto de los vientos del huracán en las Islas Marías, Nayarit; y de vigilancia por efecto de los vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa y Bahía Tempehuaya, ambas localidades en Sinaloa.

Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.