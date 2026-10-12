Huracán ‘Simón’ deja un muerto en Guerrero; reportan saldo blanco en tres estados

El paso del huracán Simón dejó, hasta el momento, una persona fallecida en Guerrero, mientras que en Michoacán, Colima y Jalisco se reporta saldo blanco, informó este lunes la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La funcionaria detalló que las autoridades federales y estatales mantienen acciones de coordinación para dar seguimiento a las afectaciones provocadas por el ciclón y reforzar las medidas preventivas en las entidades que podrían verse impactadas por su trayectoria.

Como parte de estas labores, se realizaron sesiones de trabajo en una base naval con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los gobernadores de Guerrero, Nayarit y Sinaloa.

El saldo es blanco en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco, y el reporte de una persona fallecida en el estado de Guerrero”, señaló Velázquez Alzúa al presentar el balance preliminar de las afectaciones.

Ante los riesgos asociados al fenómeno meteorológico, la coordinadora nacional de Protección Civil informó que se activó el Plan DN-III-E, mecanismo mediante el cual las Fuerzas Armadas participan en labores de auxilio, atención de emergencias y protección de la población.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y de los posibles efectos del huracán, con el objetivo de responder oportunamente ante cualquier situación de riesgo.

Las autoridades reiteraron que la población debe mantenerse informada a través de canales oficiales mientras continúa el monitoreo del fenómeno meteorológico. Cuartoscuro

Sheinbaum pide evitar playas y seguir información oficial

Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los habitantes de las entidades que podrían verse afectadas por el huracán ‘Simón’ a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

La mandataria exhortó a la población a no acercarse a las playas y a mantenerse en comunicación con las autoridades para conocer las medidas preventivas y las indicaciones de emergencia.

El gobierno federal pidió atender los comunicados de los gobiernos estatales y de las instancias de Protección Civil, así como evitar conductas que puedan poner en peligro la integridad de las personas.

Las autoridades reiteraron que la población debe mantenerse informada a través de canales oficiales mientras continúa el monitoreo del fenómeno meteorológico y la evaluación de sus posibles afectaciones.