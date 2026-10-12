'Simón' podría tocar tierra cerca de Mazatlán la medianoche del jueves; prevén debilitamiento

El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña informó sobre la nueva trayectoria del ciclón, que permanece en categoría 3, con vientos sostenidos de 185 km/h.

El huracán Simón podría tocar tierra muy cerca de Mazatlán, Sinaloa, durante la medianoche del próximo jueves, de acuerdo con la nueva proyección de su trayectoria. Autoridades mantienen vigilancia ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y oleaje elevado en el Pacífico mexicano.

Durante el seguimiento al fenómeno meteorológico, se informó que el ciclón se mantiene como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, aunque se espera que comience a debilitarse gradualmente mientras avanza paralelo a las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas, Simón registraba vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora. Su centro se ubicaba a aproximadamente 80 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 120 kilómetros al suroeste de Punta Mita, Nayarit, con desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de apenas 4 kilómetros por hora.

La nueva previsión mantiene bajo vigilancia a las autoridades, particularmente por la posible aproximación del sistema a las costas de Sinaloa, donde se encuentra Mazatlán.

Prevén lluvias intensas y oleaje elevado

Aunque las precipitaciones más intensas del huracán se han concentrado principalmente sobre el océano, sus bandas nubosas continúan transportando humedad hacia territorio nacional, lo que favorecerá lluvias y condiciones adversas en distintos puntos del litoral del Pacífico.

El SMN pronosticó lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el oeste de Jalisco, así como en la costa y el oeste de Nayarit y el sur de Sinaloa.

También se prevén vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en Jalisco, además de oleaje de entre cuatro y cinco metros en sus costas.

Para Nayarit y el centro y sur de Sinaloa se pronostican vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, así como olas de entre 2.5 y 3.5 metros de altura.

Reproducir

Mantienen zonas de prevención y vigilancia

El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde playa Pérula, Jalisco, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías.

Asimismo, permanece una zona de vigilancia desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa, ante la evolución y posible acercamiento del fenómeno.

Las autoridades advirtieron que las lluvias asociadas a Simón podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por ello, recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las comunidades costeras y áreas susceptibles a inundaciones.

La trayectoria y la intensidad del huracán continuarán bajo monitoreo, por lo que el pronóstico de un posible acercamiento a Mazatlán deberá confirmarse con las actualizaciones meteorológicas de las próximas horas.