Presidenta advierte efectos negativos por uso excesivo de celulares en menores

Previo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto que exige a las plataformas digitales y redes sociales garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes, la Presidenta Claudia Sheinbaum, advirtió que el uso excesivo de redes sociales puede generar ansiedad, preocupación, depresión, e incluso, pueden generar comportamientos violentos.

“Pues evidentemente te genera ansiedad, te genera preocupación, te puede generar depresión, incluso te puede generar comportamientos violentos. Entonces, lo que queremos es que haya temas que las propias plataformas no difundan, no generen, no los hagan algoritmos en las redes sociales”, planteó.

En una interacción en sus cuentas oficiales de redes sociales, la Jefa del Ejecutivo resaltó que el decreto busca que las plataformas digitales retiren contenidos que promuevan la violencia, el abuso y el acoso.

Esta disposición surge a partir del ataque de dos hermanos en una secundaria en Coahuila.

La Mandataria federal respondió comentarios y dudas de sus seguidores y se comprometió a tener más lives en sus redes sociales.