Claudia Sheinbaum realiza Live en redes sociales para promover la seguridad en plataformas digitales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro digital a través de una transmisión en vivo en las plataformas Instagram y TikTok, enfocado en analizar y promover la creación de entornos seguros en las redes sociales para niñas, niños y jóvenes.

La mandataria federal convocó previamente a la ciudadanía con el mensaje: “Te invitamos a ser parte de una conversación sobre cómo garantizar entornos seguros en las plataformas digitales para nuestras niñas, niños y jóvenes. Ahí nos vemos”.

En la transmisión se destacaron los riesgos más comunes a los que se enfrenta la infancia en internet, tales como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y el manejo de datos personales.

La titular del Ejecutivo federal subrayó la necesidad de consolidar marcos de protección eficaces y de impulsar una educación digital responsable. En ese contexto, hizo énfasis en que “garantizar el bienestar de la niñez en el entorno virtual es una prioridad que requiere la suma de esfuerzos entre autoridades, familias y las propias plataformas”.

Además, durante la conversación se expusieron herramientas de control parental y mecanismos de denuncia disponibles en los entornos virtuales. Sheinbaum resaltó el papel fundamental de los padres y educadores para orientar el uso de las tecnologías de la información de manera sana y constructiva. Al respecto, sostuvo que “no se trata de aislar a la juventud de la tecnología, sino de brindarles las herramientas necesarias para que naveguen con seguridad, respeto y responsabilidad”.

Finalmente, el diálogo interactivo permitió recibir inquietudes y propuestas de la audiencia en tiempo real, reafirmando la relevancia de la agenda de cibernética e infancia. La mandataria concluyó el espacio reiterando el compromiso de su administración para promover políticas públicas y alianzas interinstitucionales que fortalezcan la seguridad digital en el país.