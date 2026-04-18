Por ahora no hay posibilidad de reunirse con rey de España: Sheinbaum

Sheinbaum sin posibilidad reunión rey España

En su visita a Barcelona, España, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó una reunión con el rey Felipe de España.

-¿Posibilidad de reunirse con el rey?”, se le preguntó.

-No, por ahora-, descartó la titular del Ejecutivo quien mantiene la solicitud del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que España reconozca la violencia que se ejerció durante la Conquista hacia los pueblos originarios.

Al concluir su participación en la Cumbre en Defensa de la Democracia, la mandataria federal fue consultada sobre la reunión con el Presidente de España, Pedro Sánchez y los temas que se abordaron, incluso, la petición del perdón a los pueblos originarios por la violencia que ejercieron los españoles durante la Conquista.

Al respecto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, indicó que hablaron sobre enviar más exposiciones sobre las culturas originarias de México, posibles inversiones de energía renovable, aclaró que sí se comentó sobre la importancia del reconocimiento de los abusos cometidos en la época que llegó Hernán Cortés.

Nos reunimos con el presidente de España, hablamos de seguir enviando exposiciones sobre la grandeza de las culturas originarias de México, de antes de la llegada de los españoles y de ahora y estuvo de acuerdo, al mismo tiempo de hablar de energía renovable y de otros temas”, indicó la jefa del Ejecutivo.

-¿Insistieron sobre el perdón, sobre la solicitud de perdón?”, se le volvió a preguntar.

No, hablamos sobre lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la Conquista, lo que fue la llegada de los españoles, incluso le hablé de la carta de Carlos V, de reconocimiento en la llegada de los españoles y los abusos de Hernán Cortes y seguir trabajando”, respondió la mandataria federal.

Tras aprobarse que México será la sede en 2027 para la Cumbre en Defensa de la Democracia, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que invitó personalmente al presidente de España, Pedro Sánchez.

*DRR*