Sheinbaum se reúne con titular del BEI para revisar acuerdos con la UE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, para dar seguimiento a los convenios pactados en el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino (ACI) durante la VIII Cumbre México-Unión Europea.

“Platicamos con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, como seguimiento a los acuerdos firmados con la Unión Europea”, anunció.

El encuentro se realizó alrededor del mediodía de este miércoles, donde participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y la secretaria de Energía, Luz Elena González.

Previamente, este martes, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, informó que el órgano financiero de la Unión Europea financiará proyectos de transición energética y de la banca de desarrollo.

Señaló que se firmaría un acuerdo para un préstamo de 150 millones de euros, es decir, 3 mil 18 millones 442 mil pesos, para Bancomext. Dicho recurso se destinaría a la inversión privada.

La presidenta del organismo europeo adelantó que durante esta semana se avanzará en dos acuerdos clave con el gobierno mexicano para impulsar proyectos prioritarios del Plan México en materia energética.

La directiva indicó que se firmará un convenio con la Secretaría de Energía para proyectos de distribución de electricidad, transmisión y energía renovable.