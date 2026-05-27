Sheinbaum cambia sede de su informe; será en el Monumento a la Revolución

La presidenta indicó que el informe con motivo del segundo aniversario de su victoria en las elecciones de 2018 se realizará en el Monumento a la Revolución.

A diferencia de hace un año, cuando el aniversario se conmemoró en el Zócalo, en esta ocasión en la plaza está en proceso el montaje del Fan Fest para el Mundial de Futbol.

Además, el Zócalo se encuentra con vallas a una cuadra a la redonda para evitar que ingresen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Por cierto, el domingo es en el Monumento a la Revolución, aquí en la ciudad”, comentó Sheinbaum.

El domingo pasado, la presidenta convocó a sus simpatizantes a seguir el mensaje desde pantallas que serán ubicadas en plazas públicas de diversas ciudades del país.

Cabe señalar que el informe del domingo no está contemplado en la Constitución.