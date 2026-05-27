Realizan entrenamientos tácticos en el Metro y puntos estratégicos por Mundial 2026

Autoridades estatales realizan entrenamientos especiales para elementos de Fuerza Civil dentro de las instalaciones del sistema Metrorrey, con el propósito de responder ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las prácticas son encabezadas por el Cuarto Agrupamiento de Fuerza Civil, división especializada en operaciones tácticas y atención de situaciones de alto riesgo, cuyos elementos han intensificado los ejercicios de reacción y movilización en distintas estaciones y vagones del Metro de Monterrey.

Los entrenamientos se llevan a cabo durante la madrugada, en horarios en los que el servicio de transporte permanece suspendido, con la finalidad de no afectar la movilidad diaria de miles de usuarios que utilizan este sistema de transporte público.

Además del sistema Metrorrey, las autoridades estatales también han extendido las labores de preparación a otros puntos considerados estratégicos para el Mundial, entre ellos hoteles, museos, espacios públicos, zonas turísticas y principales carreteras de la entidad.

Las autoridades estatales han sostenido reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz en coordinación con distintas dependencias de seguridad para afinar estrategias que permitan mantener vigilancia y respuesta inmediata durante el Mundial.

La presencia de Fuerza Civil en espacios públicos y sistemas de transporte también busca prevenir cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuántos elementos participan en estas prácticas ni la duración total del programa de capacitación, aunque confirmaron que los entrenamientos continuarán desarrollándose en diversos puntos de la zona metropolitana conforme avance la preparación rumbo a la justa deportiva internacional.

Hugo Sánchez será guía del museo de los Mundiales en México

Por Christian Mendoza

Hugo Sánchez encabezó la presentación de "la Ciudad que no ha dejado de jugar", exhibición con objetos de los Mundiales en México de 1970, 1971 Femenil, 1986 y 2026, en el recinto de Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

En colaboración con Airbnb, la exhibición cuenta con 600 objetos mundialistas y será abierta al público a partir del 30 de mayo hasta el 26 de julio; el acceso será gratuito.

Sin embargo, "La Ciudad que no ha dejado de jugar" es sólo una de las siete actividades que Airbnb planea durante la Copa del Mundo 2026, evento del cual estiman una importante actividad de sus plataformas en Estados Unidos, México y Canadá.

Tributo a Pelé

En la Conferencia Interamericana de Seguridad Social también se celebra con memorabilia la estadía en la capital de la Selección de Brasil en el Mundial de 1970.

"La habitación de Pelé", aquella en la que descansó durante su visita a la Ciudad de México, fue acondicionada para que los aficionados se nutran de la historia de uno de los jugadores más importantes en la historia del futbol y campeón mundial en México 70'.