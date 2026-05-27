Atienden a afectados por tornado en Coahuila

Autoridades municipales realizaron acciones de prevención, monitoreo y atención luego de las tormentas y la formación de un tornado registrados el martes 26 de mayo en distintos sectores de la región fronteriza de Coahuila.

En Acuña el alcalde Emilio de Hoyos Montemayor recorrió la zona afectada acompañado por elementos de Protección Civil y Bomberos.

Asimismo, corporaciones de seguridad en coordinación con distintas instituciones de auxilio, mantuvieron vigilancia permanente sobre el desarrollo de estos fenómenos meteorológicos, los cuales impactaron principalmente zonas rurales cercanas a los municipios de Acuña y Jiménez.

De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos, Carlos Flores Diego, en la mancha urbana se registró un acumulado aproximado de 36 milímetros de lluvia, acompañado de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

Afectaciones por el tornado en Acuña Foto: Especial

Asimismo, se reportó la presencia de vórtices y torbellinos en diferentes puntos de ciudad Acuña.

Uno de los sectores con mayores afectaciones fue el ejido Lázaro Cárdenas, en el municipio de Jiménez, donde alrededor de 20 familias resultaron afectadas tras el paso del tornado.

El alcalde Emilio De Hoyos acudió a la zona afectada para supervisar personalmente las labores de atención y coordinar acciones junto a autoridades del municipio de Jiménez.