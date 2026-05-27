SEP endurece postura ante el IPN; urge a liberar Canal Once tras plantón

La Secretaría de Educación Pública endureció el llamado al diálogo con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), luego de que este miércoles no se lograra concretar una mesa de negociación en las inmediaciones de Canal Once, donde continúan las protestas y paros en diversas escuelas del instituto.

La dependencia informó que funcionarios de la SEP y de la Secretaría de Gobernación acudieron al lugar con el objetivo de establecer contacto con los estudiantes y generar condiciones para una reunión directa con los titulares de ambas dependencias, compromiso que —aseguró— ya había sido planteado previamente. Sin embargo, “no se pudo llegar a un acuerdo para establecer estas condiciones”.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, reiteró que el gobierno federal mantiene abierta la vía del diálogo para atender las demandas contenidas en el pliego petitorio de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional.

Recordó que desde el pasado domingo se entregó un documento de respuestas y propuestas a los estudiantes, en el que se plantean acciones para construir una agenda de fortalecimiento del IPN, en medio del creciente conflicto estudiantil que ya suma planteles en paro y movilizaciones.

En el posicionamiento oficial, Delgado vinculó además la defensa y fortalecimiento del Politécnico con el contexto internacional y la soberanía nacional. Señaló que, ante “las amenazas a la soberanía de los países”, resulta fundamental fortalecer instituciones científicas y técnicas como el IPN, creado durante el gobierno de Lázaro Cárdenas tras la expropiación petrolera.

La SEP también reconoció que varias de las exigencias estudiantiles requieren procesos institucionales, recursos presupuestales y consultas internas con la comunidad politécnica, por lo que insistió en la necesidad de instalar una “mesa de diálogo ordenada, permanente y resolutiva”.

Sobre una de las demandas centrales del movimiento, relacionada con el Patronato Corazón Guinda y Blanco, la dependencia informó que la dirección general del IPN ordenó iniciar el proceso de extinción de dicho organismo, tras la firma de un nuevo convenio con la Fundación Politécnico. Indicó que el procedimiento contará con acompañamiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se realizará “con total transparencia”.

En paralelo, la SEP pidió a los estudiantes respetar el funcionamiento de Canal Once, al señalar que la televisora pública ya logró restablecer la mayor parte de sus transmisiones desde sedes alternas. La dependencia sostuvo que también deben garantizarse los derechos laborales de los trabajadores y el derecho de las audiencias.

“La libre manifestación de las ideas no puede llevarnos a cerrar canales de comunicación como el Once, que son tradicionalmente plurales y democráticos”, señaló la dependencia.

El posicionamiento ocurre mientras el conflicto en el IPN continúa escalando y estudiantes mantienen exigencias relacionadas con transparencia, manejo de recursos, democratización institucional y atención directa de autoridades federales.