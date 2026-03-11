Sheinbaum renueva acuerdo para mantener gasolina Magna debajo de 24 pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y empresarios del sector gasolinero acordaron este miércoles mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos en beneficio de las familias mexicanas.

Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, publicó la titular del Ejecutivo en sus cuentas de redes sociales.

La reunión para ratificar el acuerdo se realizó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, y de acuerdo con el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, se sigue priorizando la Magna porque es la de más alto consumo en el país.

El director de Pemex insistió en que se da prioridad a la gasolina tipo Magna por ser la de mayor consumo en el país. “Igual, se renueva continuamente. Se mantiene en 23.99” ¿Porque no la “roja”? “Porque es muy chiquito el mercado. El tipo de consumidores es muy distinto. Podría ser el diésel, pero no es estrictamente necesario, las mayores ventas son de Magna”, dijo Rodríguez al salir de la firma del acuerdo.

Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional, dijo que pese a la fluctuación del precio internacional del petróleo, el sector no registra pérdidas. “Existen los mecanismos para sostener y aguantar las presiones que ha habido a nivel mundial con el precio del petróleo, la Secretaría de Hacienda es la que responsablemente aplicará estos mecanismos”, puntualizó el empresario.

El acuerdo tendrá una vigencia de seis meses, cuando deberá ser renovado nuevamente. Para mantener el precio de la gasolina sin subsidios, Hacienda aplica el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).

En la firma del acuerdo estuvieron también la secretaria de Energía, Luz Elena González; el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante; y José Merino, titular de la Agencia Digital.

Acuerdo para topar precio de gasolina cumple un año

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo logró un acuerdo histórico con empresarios gasolineros desde febrero de 2025, cuando pactaron establecer el precio de la gasolina Magna en 24 pesos el litro.

“Hoy firmamos un acuerdo histórico con gasolineros para establecer de manera voluntaria el precio máximo de 24 pesos en la gasolina magna. Protegemos la economía de las familias”, destacó la mandataria tras la firma del primer acuerdo el pasado 27 de febrero de 2025.

Precio de la gasolina Magna Cuartoscuro

Desde entonces, la mandataria ha venido renovando el acuerdo con gasolineros cada seis meses, ya que tras el periodo por el que es válido se analiza y si es necesario algún cambio se realiza.

Los empresas gasolineras que están dentro de este acuerdo son: Grupo Hidrosina Plus S.A.P.I de C.V; Combustibles y Refinados Burgos S.A. de C.V; Servicio Fácil del Sureste S.A. de C.V; Grupo Gazpro; Distribuidora Central de Diésel de Vallarta S.A de CV; Petrodiésel del Centro S.A. de C.V; México S Comercial SA de C.V; Petromax SA de C.V; Petroplazas S.A. de C.V; Syner Go S. de R.L de CV; Distribuidora de Diésel Río Pánuco S.A. de C.V; Petro Industrial SA de CV; Grupo Ferche S.A de C.V; Estación Piru S.A. de C.V; Grupo Energiamas S.A.P.I de CV y Servicons Gasolineros de México SA de CV.

Con información de Jimena Campuzano

