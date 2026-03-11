Fiscalía de Jalisco arma nuevo operativo en Guadalajara en inmuebles ya antes asegurados

Un nuevo operativo de la Fiscalía del Estado se desplegó en el asentamiento irregular de Pueblo Quieto, en el municipio de Guadalajara, donde autoridades realizaron cateos en varias viviendas improvisadas previamente aseguradas durante operativos anteriores.

Fueron cinco las fincas inspeccionadas por agentes ministeriales, luego de detectarse que los sellos de aseguramiento habían sido violados. Durante las diligencias, los agentes localizaron nuevamente indicios de actividades ilícitas al interior de algunos de estos inmuebles que se encuentran sobre el derecho de vía.

De manera extraoficial un funcionario de la Fiscalía del Estado señaló que “se hacen nuevamente esas revisiones para garantizar que continúen cerradas y que no estén siendo mal utilizadas. Desafortunadamente encontramos que rompieron los sellos y volvieron a ingresar y nuevamente estamos encontrando algunos artículos prohibidos”.

En una de las viviendas cateadas fue localizada una cantidad considerable de droga, presuntamente destinada al narcomenudeo, así como una báscula utilizada para el pesaje de las dosis.

Cabe mencionar que previamente los inmuebles ya habían sido asegurados durante operativos anteriores.

Autoridades informaron además que se encontró una bolsa con pólvora, cuyo origen ya es investigado por el Ministerio Público. Los individuos, de entre 20 y 25 años de edad, quedaron ligados a la carpeta de investigación.

Las autoridades destacaron que este nuevo operativo contó con la participación de elementos de la Vicefiscalía de Derechos Humanos, para garantizar el respeto a la vida humana, durante estas acciones de prevención del delito.

Pueblo Quieto corre a lo largo de 540 metros de vías de ferrocarril, entre los fraccionamientos residenciales Jardines del Bosque y Colonia Obrera. Dicho asentamiento nació en los años 70 cuando migrantes ocuparon carros de ferrocarril como viviendas.

Desde hace unos 20 años esos colonos construyeron casas y conformaron una zona en la que la policía raramente entra. El sitio es centro de grupos criminales que trafican drogas y cometen asaltos en colonias vecinas.

