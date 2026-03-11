Semar retiene 502 kilos de producto pesquero de actividades irregulares

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación del Sector Naval Islas Marías, realizaron un operativo de vigilancia marítima que derivó en la retención precautoria de aproximadamente 502 kilogramos de producto pesquero, luego de detectar presuntas actividades irregulares dentro de un área natural protegida.

De acuerdo con información oficial, la acción se efectuó en colaboración con personal de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y de Inspección y Vigilancia Pesquera, quienes participaron en las labores de supervisión en la Reserva de la Biosfera Islas Marías, zona que cuenta con estrictas regulaciones ambientales.

Durante el recorrido de patrullaje, el personal naval ubicó dos embarcaciones menores operando en un polígono considerado de pesca restringida, por lo que ambas fueron interceptadas y trasladadas al muelle de Puerto Balleto, en la Isla María Madre, donde se llevó a cabo la revisión correspondiente.

Tras la inspección, las autoridades localizaron a bordo alrededor de 502 kilogramos de producto pesquero, además de equipo utilizado para la captura, entre ellos artes de pesca tipo cimbra que, en conjunto, alcanzaban cerca de seis kilómetros de longitud en carretes y unos 250 anzuelos de acero inoxidable.

Ante esta situación, personal de CONAPESCA procedió a asegurar de manera precautoria el producto, además de levantar las actas administrativas correspondientes y notificar a las instancias competentes para el seguimiento legal del caso.

