Coordinación, clave para avanzar en materia de seguridad: alcalde de Tijuana

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, participó en el Encuentro de Coordinación con Presidentas y Presidentes Municipales de Territorios de Paz encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que se realizó en Palacio Nacional.

Durante la reunión se congregaron autoridades federales y alcaldes de 61 municipios considerados prioritarios en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para consolidar la estrategia nacional orientada a reducir la violencia y mejorar la percepción de seguridad en el país.

En el encuentro, el gobierno federal presentó una ruta de trabajo que contempla acciones integrales para la construcción de paz en los territorios, combinando operativos de seguridad con programas sociales, infraestructura comunitaria, educación, cultura y deporte.

De acuerdo con el presidente municipal de Tijuana, la estrategia nacional no solo busca combatir el delito, sino también atender las causas que generan la violencia mediante la creación de oportunidades para las juventudes y la mejora del entorno urbano.

Burgueño Ruiz subrayó que para Tijuana, considerada una ciudad estratégica dentro de esta política nacional, la coordinación con los gobiernos federal y estatal ha sido clave para avanzar en resultados en materia de seguridad.

La estrategia es integral: apostar al deporte, al arte, a la cultura, abrir más espacios educativos y fortalecer infraestructura como los senderos seguros. Todo esto ayuda a mejorar la percepción y a construir la paz”, afirmó el alcalde.

Asimismo, calificó como histórico el diálogo directo entre la federación y los gobiernos municipales, al señalar que esta comunicación permanente permite consolidar acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en ciudades clave como Tijuana.

El alcalde también destacó la apertura de la presidenta para escuchar directamente a los presidentes municipales y atender las necesidades específicas de cada localidad. “Agradezco que la presidenta escuchó de manera directa a los alcaldes. Eso nos permite hablar de las necesidades que tenemos en cada uno de los municipios”, expresó.

