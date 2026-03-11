Oso interrumpe entrenamiento infantil de Pumas en San Pedro Garza García | VIDEO

Un entrenamiento del Club Pumas Football tuvo que ser suspendido la noche del martes después de que un oso ingresara a las canchas Sporti Valle Poniente, ubicadas en el municipio de San Pedro Garza García, en el área metropolitana de Monterrey.

El avistamiento ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando el animal —de aproximadamente dos metros de altura— fue observado corriendo dentro del campo de entrenamiento mientras niños, entrenadores y padres de familia se mantenían a distancia por seguridad.

En un video difundido en redes sociales se escucha a un joven advertir “Ahí viene”, mientras el ejemplar atraviesa el área deportiva. La grabación rápidamente se viralizó y generó preocupación entre los habitantes de la zona.

Las canchas deportivas Sporti Valle Poniente se encuentran en una zona cercana a áreas naturales de la Sierra Madre Oriental, particularmente en las inmediaciones del Mirador UDEM y el paraje conocido como La Cara del Indio, sitios donde es frecuente la presencia de fauna silvestre.

Zona con presencia de osos y… más

Especialistas y autoridades ambientales han señalado que los avistamientos de osos en zonas urbanas del área metropolitana de Monterrey se han vuelto más comunes debido a la proximidad de colonias residenciales con áreas naturales protegidas.

En este caso, la cercanía con la Sierra Madre Oriental facilita que ejemplares de Oso negro americano desciendan hacia zonas habitadas en busca de alimento o agua, especialmente durante temporadas de calor o sequía.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni incidentes mayores derivados del encuentro con el animal, aunque el entrenamiento deportivo fue suspendido de manera preventiva.

Este incidente se suma a otros reportes recientes en la misma región. El pasado 28 de enero, habitantes de la colonia Las Privanzas, también en San Pedro Garza García, alertaron a autoridades sobre la presencia de un oso deambulando cerca de zonas habitacionales.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio tras recibir el reporte alrededor de las 10:16 horas, localizando al ejemplar entre áreas de maleza cercanas a viviendas.

Como medida preventiva, los rescatistas procedieron a asegurar el perímetro, con el objetivo de proteger tanto a los residentes como al animal, evitando cualquier interacción que pudiera representar un riesgo.

Las autoridades pidieron a los vecinos mantener distancia y seguir las recomendaciones de seguridad mientras se realizaban las maniobras de monitoreo en la zona.

También merodean pumas en Chipinque

La presencia de fauna silvestre en esta región no se limita a los osos. El pasado 20 de enero, cámaras instaladas en el Parque Ecológico Chipinque registraron la presencia de un puma, lo que generó interés entre especialistas y visitantes.

El parque informó a través de sus redes sociales que este tipo de registros reflejan la buena salud del ecosistema, ya que especies depredadoras como el Puma suelen habitar entornos naturales bien conservados.

Sin embargo, la administración del parque también hizo un llamado a las y los visitantes para recorrer el bosque con respeto y precaución, recordando que estos animales habitan la zona mucho antes de la expansión urbana.

“La presencia del puma en Chipinque es una señal de un ecosistema sano, pero también un recordatorio de nuestra responsabilidad como visitantes”, señaló el parque en un mensaje difundido en redes sociales.

Especialistas en vida silvestre recomiendan que, ante el avistamiento de animales como osos o pumas, las personas eviten acercarse, alimentarlos o intentar grabarlos a corta distancia.

En caso de encontrar fauna silvestre en zonas urbanas o recreativas, lo más recomendable es reportar la situación a las autoridades ambientales o de protección civil, quienes cuentan con protocolos para monitorear y proteger tanto a los habitantes como a las especies.

La creciente interacción entre zonas urbanas y ecosistemas naturales en Nuevo León ha reforzado la importancia de convivir responsablemente con la fauna que habita en las montañas cercanas al área metropolitana de Monterrey.

