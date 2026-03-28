¡Auuu! Llega segunda manada de Lobo Mexicano a Durango; pronto será libre

La segunda manada de Lobo Mexicano, llegó a Durango para su próxima reintroducción a la vida silvestre, en la Sierra Madre Occidental.

La manada que arribó procedente de Estados Unidos el pasado 25 de marzo, está compuesta por padre, madre y dos crías machos de ocho meses de edad, informó la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Se trata del segundo traslado de ejemplares de Lobo Mexicano al nuevo sitio de reintroducción ubicado en la comunidad forestal El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes.

El 13 de marzo se realizó un primer traslado de cuatro ejemplares al nuevo sitio de reintroducción, y con la incorporación de esta nueva familia, se fortalece la diversidad genética y las dinámicas poblacionales de la especie.

La recuperación del Lobo Mexicano, especie que se extinguió de la vida silvestre por la caería iniciada en los años 40, es resultado de un esfuerzo binacional de largo plazo entre México y Estados Unidos impulsada desde 1976.

Actualmente, con el apoyo de la Asamblea de la comunidad forestal El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, se avanza en su retorno a los ecosistemas de la Sierra Madre Occidental en Durango.

Previo a su traslado, los cuatro lobos mexicanos fueron sometidos a estrictas revisiones sanitarias, para ser ubicados en un recinto de preliberación, donde permanecerán bajo observación de manera temporal para facilitar su adaptación al entorno previo a su liberación definitiva.

Una vez en vida silvestre, los ejemplares serán monitoreados mediante radiocollares satelitales, complementados con seguimiento en campo por personal especializado, lo que permitirá detectar oportunamente cualquier situación de riesgo y aplicar medidas para su protección.

El proyecto de recuperación del Lobo Mexicano es resultado de la colaboración entre la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Gobierno de Durango.

Además de autoridades e instituciones de Estados Unidos entre ellos el Arizona Game and Fish Department; New Mexico Department of Game and Fish y el U.S. Fish and Wildlife Service.

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