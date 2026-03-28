Cómo solicitar auxilio vial gratis de Capufe y Ángeles Verdes

Viajar por carretera en México, ya sea en vacaciones, fines de semana o trayectos cotidianos, implica estar preparado para cualquier imprevisto.

Desde una llanta ponchada hasta la necesidad de combustible o incluso atención médica básica, los conductores cuentan con dos servicios gratuitos de apoyo vial, Capufe y los Ángeles Verdes. Ambos están diseñados para brindar asistencia inmediata y garantizar que los viajes se realicen con mayor seguridad y son operados por el gobierno federal.

Auxilio vial de Capufe 24/7

Capufe atiende a los conductores que circulan por autopistas de cuota bajo su administración. El servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que garantiza apoyo inmediato en cualquier momento.

Cómo solicitarlo:

Marca al 074 desde tu celular.

desde tu celular. Indica tu ubicación exacta: autopista y kilómetro donde te encuentras.

Describe el problema de tu vehículo con la mayor claridad posible.

Qué apoyo puedes recibir:

Paso de corriente si la batería falla.

Cambio de llantas en caso de ponchadura.

Envío de combustible si te quedas sin gasolina.

Agua para el radiador en caso de sobrecalentamiento.

Grúa para trasladar tu vehículo a un punto seguro cercano, como una caseta o gasolinera.

Atención médica prehospitalaria en caso de que alguien requiera asistencia inmediata.

Es importante recordar que la grúa no lleva el vehículo a talleres ni a destinos particulares, únicamente a lugares seguros donde el conductor pueda resolver la situación.

Cómo solicitar el auxilio vial de los Ángeles Verdes

Los Ángeles Verdes, dependientes de la Secretaría de Turismo, operan en carreteras federales y rutas turísticas de todo el país. Su cobertura alcanza los 32 estados de la República y más de 200 tramos carreteros, lo que los convierte en un recurso esencial para quienes viajan largas distancias.

Cómo solicitarlo:

Llama al 078 desde tu celular.

desde tu celular. Descarga y utiliza la aplicación oficial “Ángeles Verdes” para pedir ayuda.

Solicita apoyo directamente en carretera cuando localices una de sus unidades.

Qué apoyo puedes recibir:

Auxilio mecánico básico para resolver fallas menores.

Asistencia vial en situaciones de riesgo.

Información turística para orientarte en tu viaje.

Apoyo en emergencias, incluyendo coordinación con otros servicios de seguridad.

Cuándo usar cada servicio

Capufe: si el incidente ocurre en autopistas de cuota administradas por este organismo.

si el incidente ocurre en autopistas de cuota administradas por este organismo. Ángeles Verdes: si el problema surge en carreteras federales o rutas turísticas.

Ambos servicios son gratuitos y están diseñados para atender emergencias básicas, no reparaciones mayores.

Recomendaciones antes de viajar en carretera

Las autoridades recomiendan siempre tomar precauciones antes de salir a carretera:

Revisar tu vehículo para asegurarte de que está en condiciones óptimas.

Llevar herramientas básicas que puedan ayudarte en caso de fallas menores.

Contar con suficiente batería en tu celular para poder llamar a los números de emergencia.

Números de emergencia