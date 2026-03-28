Tragedia en la autopista Zitácuaro–Toluca; tráiler sin frenos provoca choque múltiple

Un tráiler cargado con fertilizantes se quedó sin frenos en la autopista Zitácuaro–Toluca, generando un choque múltiple que dejó como saldo preliminar cinco personas fallecidas y al menos siete lesionadas.

El hecho ocurrió en el tramo conocido como El Polvorín, a la entrada del municipio de Zitácuaro, Michoacán, una zona donde se ubican planteles educativos y un área industrial.

De acuerdo con testigos, el conductor del tractocamión perdió el control poco después de la caseta de cobro, presuntamente por una falla mecánica, impactando contra varios vehículos que circulaban hacia la cabecera municipal.

El tráiler cargado con fertilizantes se quedó sin frenos en el tramo El Polvorín. Especial

Vehículos involucrados y daños

La fuerza del impacto alcanzó a unidades pesadas, vehículos particulares y una motocicleta, dejando personas atrapadas entre los restos.

Autoridades locales confirmaron que entre los vehículos afectados se encuentran:

Una camioneta tipo Ford F-350

Un automóvil compacto color azul

Una motocicleta

Elementos de emergencia acudieron de inmediato para atender a los heridos. Varias personas quedaron tendidas sobre la vialidad, mientras otras fueron rescatadas con vida del interior de los vehículos.

Personal de rescate confirmó que cinco personas fallecieron en el lugar y seis más resultaron gravemente heridas, entre ellas menores de edad.

El conductor del tráiler fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación legal mientras se investigan las causas del accidente.

Una vialidad con antecedentes de riesgo

Este tramo carretero ya había sido escenario de otro accidente reciente: una unidad de carga perdió los frenos en la conexión de la vía federal con la Avenida Revolución, impactando varios vehículos y estrellándose contra una vivienda.