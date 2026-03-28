Coloca HG del ISSSTE en Durango prótesis de rodilla y cadera a 39 derechohabientes

● El director del HG “Dr. Santiago Ramón y Cajal” del ISSSTE en Durango comentó que con esta jornada se atendió el objetivo de aumentar la asistencia quirúrgica y celebró que los pacientes puedan reintegrarse a su vida social

● Los procedimientos que se realizaron fueron en su mayoría artroplastias, cirugía en la que se reemplazan las articulaciones dañadas (cadera, rodilla, hombro, etcétera) por prótesis artificiales de materiales como titanio o polietileno para aliviar el dolor crónico y mejorar significativamente la calidad de vida del paciente

El Hospital General (HG) “Dr. Santiago Ramón y Cajal”, en Durango, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, realizó la primera jornada quirúrgica de ortopedia de 2026, en la que atendieron a 39 derechohabientes con un rango de edad de 55 a 70 años, quienes lograron recuperar su movilidad y funcionalidad articular.

Del total de pacientes beneficiados del 2 al 9 de marzo, 29 fueron mujeres y 10 hombres (uno fue atendido en ambas rodillas). Los procedimientos que se realizaron fueron en su mayoría artroplastias, cirugía en la que se reemplazan las articulaciones dañadas (cadera, rodilla, hombro, etcétera) por prótesis artificiales de materiales como titanio o polietileno para aliviar el dolor crónico y mejorar significativamente la calidad de vida del paciente.

Para llevar a cabo este esfuerzo, en el que se colocaron 34 prótesis de rodilla y cinco de cadera, se conformó un equipo multidisciplinario conformado por ocho médicos ortopedistas, 11 residentes, 11 enfermeras y 19 anestesiólogos, además del apoyo activo de personal de la subdelegación médica, banco de sangre, laboratorio, rayos X, farmacia, entre otros.

El director del HG “Dr. Santiago Ramón y Cajal”, José Luis Alcazar Arana, comentó que con esta jornada se atendió el objetivo de aumentar la asistencia quirúrgica y celebró que los pacientes puedan reintegrarse a su vida social y, en algunos casos, laboral.

“Con base en uno de los principales planes de trabajo de nuestro director general, (…) se realizó la primera jornada quirúrgica de ortopedia. (…) Se cumplió con el cien por ciento de la meta trazada, se redujo el rezago quirúrgico y, lo principal, se están reintegrando a sus actividades diarias de la vida y a su vida laboral”, agregó.

Alcazar Arena afirmó que la satisfacción por este servicio a la derechohabiencia tiene que ver con el sentido humanista del trabajo de un médico y, aseguró, ser testigo de cómo los pacientes presentan una mejoría considerable en todos los aspectos de su vida.

“La labor del médico es humanista, el lograr que un paciente recupere total o parcialmente la salud es una satisfacción personal y cumplir con el objetivo por lo que uno se preparó. (…) Y aunque uno no busque un agradecimiento, el que lo exprese el paciente, es el mejor regalo que tengo”, indicó.

Al respecto de la jornada, uno de los derechohabientes atendidos con prótesis de rodilla, compartió que la cirugía le brindará un sentido de libertad al recuperar su movilidad, además de agradecer la atención médica brindada en el nosocomio.

“Ha sido una cosa muy especial para mí porque significa la libertad, el volver a caminar, el poner toda nuestra confianza, nuestro corazón en los servicios de salud. (...) Gracias a estas campañas podemos recibir nuestra libertad”, expresó.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que lidera la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda el compromiso de atender con calidad, trato digno y eficacia a la derechohabiencia.

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