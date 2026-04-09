Sheinbaum rechaza fracking tradicional para extracción de gas; apuesta por nueva tecnología

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que no recurrirán al fracking tradicional para la extracción de gas natural, sino que recurrirán a nuevas tecnologías que generen menor impacto ambiental y para lo cual se integró un comité de expertos que en dos meses darán a conocer sus conclusiones, pues el método convencional implica un alto consumo de agua y el uso de químicos que pueden contaminar el subsuelo.

En su conferencia en Palacio Nacional y tras haber presentado ayer la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, la presidenta rechazó el uso de dicha técnica tradicional en su objetivo por aumentar la extracción de gas natural debido a los altos impactos que tiene para el medio ambiente.

"Toda mi vida, si yo hablé en contra del fracking tradicional ¿Cómo vamos a ir al fracking tradicional nosotros? No. Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de usar ese gas, pero además la otra ya lo estamos utilizando nada más que queda a 100 metros de la frontera", destacó, al tiempo que explicó que este método de extracción de gas tradicional implica la inyección de agua con sustancias químicas para fracturar rocas, lo que llevaría a una contaminación difícil de revertir.

Por ello, dijo que su gobierno explora otras alternativas amigables con el medio ambiente como lo son el uso de componentes biodegradables y el reciclaje de agua. Para ello, este comité de expertos, el cual incluye especialistas de la UNAM y del IPN, entre otros, evaluarán nuevas técnicas y tecnologías para determinar si son viables y respetables con el planeta.

“Hay un desarrollo tecnológico muy grande y queremos saber si realmente reducen los impactos”, dijo la mandataria, por lo que el comité de científicos y especialistas en manejo de agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente emitirá sus recomendaciones en dos meses.

La presidenta reconoció la dependencia de México del gas natural importado, con un 75%, principalmente proveniente de Texas, en Estados Unidos, por lo que aunque este seguirá siendo parte fundamental en cuestión energética, su gobierno mantiene su objetivo en el impulso de energías renovables como la solar o eólica, entre otras, para la generación de energía eléctrica.

"No queremos los métodos tradicionales que generan daños, pero tampoco podemos dejar de buscar opciones para garantizar la soberanía energética del país", puntualizó Sheinbaum y sostuvo que cualquier esquema de explotación energética debe mantener la rectoría del Estado, con Petróleos Mexicano (Pemex) como actor principal.

Buscan elevar producción de gas natural en 125%

Al presentar la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética se dio a conocer que el gobierno federal busca aumentar la producción de gas natural 152 por ciento más en 2035, al pasar de 2 mil 300 millones de pies cúbicos diarios a 5 mil 800 millones.

De acuerdo con el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, México cuenta con 141 mil 494 millones de millones de pies cúbicos de gas en yacimientos no convencionales y 83 mil 138 millones en convencionales.

Y sostuvo, de acuerdo con su planeación sectorial, que Pemex alcanzará para 2030, 4 mil 49 millones de pies cúbicos de gas natural y podría alcanzar, en los próximos 10 años, los 8.6 mil millones de pies cúbicos incluyendo lo no convencional.

Para la explotación del gas natural en yacimientos no convencionales fue que un se conformó un comité de expertos, que será presentado el próximo miércoles 15 de abril, y el cual desde hace cuatro meses a Texas, California, y a Canadá, buscando en la literatura nuevas tecnologías para su explotación.

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