Apuestan por extracción de gas natural; impulsan soberanía energética

Mediante una mayor producción nacional de gas natural, el gobierno federal busca impulsar la soberanía energética, poniendo al centro la viabilidad del desarrollo y el futuro ambiental de nuestro país.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, la cual tiene como eje tres acciones: contar con equipos más eficientes que consuman menos energía; más fuentes de energía renovables, y la explotación de las reservas de gas natural de yacimientos convencionales, para disminuir la importación de este recurso.

Además, para la explotación de yacimientos no convencionales se integrará un comité de científicos y especialistas en manejo de agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente, el cual emitirá sus recomendaciones en dos meses.

Ello, con el objetivo de elevar la producción de gas de dos mil 300 millones de pies cúbicos diarios a cinco mil 800 millones para 2035, reduciendo, así, la dependencia de importaciones desde Estados Unidos.

“¿Qué ponemos en el centro? La soberanía. ¿Qué ponemos en el centro? El desarrollo del país. ¿Qué ponemos en el centro? El futuro ambiental, las siguientes generaciones. Pero ¿qué ponemos en el centro? La viabilidad del desarrollo para nuestro país.

“¿Se va a acabar con la importación de gas? No, difícilmente, porque estamos importando mucho, pero poco a poco, porque éstas son decisiones que toman tiempo”, dijo la Presidenta.

Luz Elena González, secretaria de Energía, informó que México importa 75% del gas que consume. De ahí la necesidad de la creación de un comité de especialistas para evaluar técnicas de explotación sustentable.

En tanto, Víctor Rodríguez, director de Petróleos Mexicanos, destacó el potencial en yacimientos convencionales y no convencionales, fundamentales para garantizar el suministro industrial del país en la próxima década.

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La presidenta Sheinbaum afirmó que, con esa medida, México podría triplicar su producción de gas, y se aseguraría una estrategia de explotación sustentable.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética que plantea tres acciones y la creación de un comité de científicos y especialistas en manejo de agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente, que emitirá sus recomendaciones en dos meses.

Desde Palacio Nacional, expuso que las acciones del gobierno federal serán: contar con equipos más eficientes que consuman menos energía; más fuentes renovables y explotación de las reservas de gas natural de yacimientos convencionales para disminuir la importación de este recurso.

“¿Qué ponemos en el centro? La soberanía. El desarrollo del país. El futuro ambiental, las siguientes generaciones. La viabilidad del desarrollo para nuestro país. ¿Se va a acabar con la importación de gas? No, difícilmente porque estamos importando mucho, pero poco a poco”, explicó.

En la exposición de la estrategia se destacó que el gobierno federal busca elevar la producción de gas natural de 2 mil 300 millones de pies cúbicos diarios, a 5 mil 800 millones hacia el año 2035, es decir en 152 por ciento más. Pemex señaló que México cuenta con 141 mil 494 millones de millones de pies cúbicos de gas en yacimientos no convencionales y 83 mil 138 millones en convencionales.

La titular del Ejecutivo enfatizó que el gas natural se requiere prácticamente en todas las industrias del país, por ello, informó que, para los yacimientos no convencionales, desde hace cuatro meses un equipo viajó a Texas, California, y a Canadá, buscando en la literatura nuevas tecnologías para su explotación. Además, anunció que el comité de científicos y especialistas se presentará el próximo miércoles 15 de abril; así como las obras de infraestructura en esta materia.

Sostuvo que existe una buena relación con Estados Unidos y están garantizados los contratos para la importación de gas con dicho país, sin embargo, el ideal de su administración es aumentar la soberanía energética.

En su intervención, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que hay un potencial importante para la explotación en yacimientos convencionales con 83 mil 138 millones de pies cúbicos y en no convencionales con 141 mil 494 millones de pies cúbicos.

Añadió que, de acuerdo con su planeación sectorial, Pemex alcanzará para 2030, 4 mil 49 millones de pies cúbicos de gas natural y podría alcanzar, en los próximos 10 años, los 8.6 mil millones de pies cúbicos incluyendo lo no convencional.

Ejes clave

Estos son algunas acciones de la estrategia para extracción de gas:

Aumento responsable

Se busca elevar la producción de gas natural de 2 mil 300 millones de pies cúbicos diarios, a 5 mil 800 millones hacia el año 2035, es decir en 152 por ciento más.

Bajo impacto en suelo

Se enfocarán en los pozos en una misma ubicación. Se emplearán insumos responsables como arena local, reutilización de fluidos y químicos biodegradables.

Cero contaminación

Con el uso de materiales mejorados, como cemento, tuberías y químicos se protegerán los acuíferos. Habrá monitoreo continuo de sensores en pozos y de acuíferos.

Cuidado de recursos

Se usará agua salada de acuíferos profundos e industriales. Habrá sistemas de tratamiento para reusar 50% (hasta 80 por ciento del recurso hídrico).