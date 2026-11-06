Movimiento que defendía al INE con AMLO buscaba proteger a la "mafia electoral": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el movimiento que defendía al Instituto Nacional Electoral (INE) durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando se presentó la reforma electoral lo hacían para defender a "la mafia electoral”.

“Ustedes recuerdan que ellos hicieron diversas manifestaciones en el periodo del presidente López Obrador por una reforma electoral que se presentó con la consigna de que ‘el INE no se toca’. El INE sí se tiene que sanear, a lo mejor decían el INE no se toca para poder guardar toda esta mafia electoral que se construyó con ellos”, dijo la mandataria.

En su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo sostuvo que el INE debe sanearse y garantizar que las contrataciones sean transparentes, por lo que dijo que los actuales consejeros que están en el organismo electoral deben de crear lineamientos que apliquen para los organismos electorales estatales en este sentido.

Desde la plancha del Zócalo, una asistente a la concentración alza un letrero con la leyenda "Yo defiendo al INE #MarchaPorLaDemocracia" Cuartoscuro

Sheinbaum Pardo agregó que como parte de este saneamiento y transparencia se deben de bajar los montos que el INE utiliza para las elecciones, pues sostuvo que parte de estos recursos podrían haber sido usados para estas contrataciones amañadas, en las que de acuerdo con el modus operandi presentado por su administración, todas las empresas estaban vinculadas a los hermanos Hernández Casillas y se ponían de acuerdo para ver cuál ofrecía un precio menor para ganar.

“El INE es una institución que debe garantizar la voluntad popular, que debe garantizar eleciones limpias y que en su propio funcionamiento debe garantizar un funcionamiento con transparencia y austeridad republicana, garantizando a mismo tiempo que se desarrollen las elecciones”, puntualizó.

Durante la manifestación ciudadana, los contingentes avanzaron portando una lona principal con el mensaje "El INE no se toca" Cuartoscuro

La mandataria reiteró que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, encargado de la impresión de las boletas y otra papelería electoral, a fin de evitar actos de corrupción, por lo que buscarán cambios en su “gobernanza” para que más dependencias federales puedan participar en el Consejo de Administración.

Afirmó que el escándalo de corrupción que involucra a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y los hermanos Hernández Casillas tras la difusión de unos videos en los que se ve a uno de los hijos de la exfuncionaria con uno de los contratistas en un lujoso hotel de París, tenía como objetivo debilitar a Morena, pero sostuvo que este entramado no surgió con la exfuncionaria, sino desde hace 27 años.

“Todo esto que salió tenía un objetivo de afectar al movimiento que representamos, que llegó al poder en 2018. Nada más que al gobierno, mientras no traicione al pueblo, el pueblo lo defiende y no hay manera, mientras digamos la verdad, sigamos trabajando por el pueblo y mantengamos las conquistas del pueblo y las defendamos, que cualquiera de estas cosas que tienen este objetivo tengan éxito”, puntualizó.

Asistentes a la movilización, identificados con prendas de color rosa, levantan carteles entre la multitud con la consigna "#MiVotoNoSeToca". Cuartoscuro

Mafia de los hermanos Hernández Casillas surgió en los años 80

La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dio a conocer que la red de corrupción de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas se tejió desde los años 80 cuando formaron parte del gobierno federal en el Registro Nacional de Población de Identificación Personal (Renapo) de la Secretaría de Gobernación y posteriormente en el CISEN.

Desde entonces los hermanos Hernández Casillas fueron constituyendo empresas que obtuvieron contratos millonarios con organismos electorales de entidades como el Estado de México, Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

De acuerdo con la investigación del gobierno federal, durante el periodo de 2015 a 2023 el oligopolio de los hermanos Hernández Casillas celebró contratos con 23 de los 32 organismos electorales estatales, con los cuales obtuvieron recursos por un monto total de 2 mil 094 millones de pesos.

Mientras que entre 2024 y 2025 esta red empresarial obtuvo contratos con 15 de los 32 OPLEs por 646.3 millones de pesos.