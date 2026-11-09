Utilizaban a cachorro de león para exhibirlo en un vehículo; detienen a tres en Aguascalientes

Tres personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Municipio de Aguascalientes, luego de ser sorprendidas trasladando a un cachorro de león africano (Panthera leo) en un vehículo, sin contar con la documentación que acreditara su legal posesión ni con un Plan de Manejo autorizado.

De acuerdo con información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre, cuando policías detectaron el vehículo en el que era transportado el felino juvenil y, al realizar una inspección, sus ocupantes no pudieron presentar los documentos requeridos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La dependencia federal informó que desde agosto había recibido dos denuncias ciudadanas relacionadas con la presunta posesión de un león; sin embargo, durante las primeras intervenciones no fue posible localizar a la persona señalada con algún ejemplar.

El cachorro quedó bajo resguardo de la Procuraduría y posteriormente fue trasladado a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre Cortesía

Tras la detención, las tres personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Debido a que sus datos coinciden con los de la persona denunciada previamente, la Profepa integrará el expediente administrativo correspondiente.

En tanto, el cachorro quedó bajo resguardo de la Procuraduría y posteriormente fue trasladado a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), autorizado por la Semarnat, donde permanecerá de manera temporal mientras se determina el sitio adecuado para su depósito.

La Profepa recordó que la posesión ilegal de ejemplares de vida silvestre, además de constituir un delito, representa una amenaza directa para la conservación de las especies, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones.