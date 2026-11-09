Detectan hidrocarburos altamente cancerígenos en zona de explosión del Pozo Krem-1

A más de ocho meses del incendio provocado por la explosión del Pozo Krem-1, habitantes de Las Choapas, Veracruz, y comunidades aledañas enfrentan altos niveles de contaminación por petróleo en agua, suelo y sedimentos, sin que exista un plan integral de remediación, denunció Greenpeace México.

La organización ambientalista recordó que la vida de las familias en esta región del sureste del país cambió el 5 de marzo de 2026, cuando se registró una fuerte explosión en el pozo exploratorio de Pemex que provocó un incendio que duró más de 150 días.

Fue el 2 de agosto cuando la paraestatal logró controlar el siniestro. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y continúa afectando a la población y los ecosistemas: arroyos y suelo altamente contaminados por hidrocarburos", reveló.

Ante esta situación, Greenpeace México acudió a la zona para tomar muestras de agua, suelo y sedimentos con el objetivo de analizarlas y poder documentar los niveles de contaminación y sus posibles afectaciones en la salud, toda vez que mientras el pozo ardió, sus habitantes reportaron la muerte de ganado y pérdida de cultivos; agua aceitosa en arroyos, pozos y piletas, además de irritación de ojos, dolores de cabeza, estómago, náuseas, problemas en la piel, complicaciones respiratorias, entre otros síntomas.

En el área aledaña al Pozo Krem-1 se tomaron seis muestras de suelo, tres muestras de sedimentos y siete muestras de agua el 18 y 19 de agosto pasados. "Todas ellas fueron analizadas bajo estándares certificados de laboratorio".

Los resultados fueron contundentes: "Hay indicio inequívoco de que hubo y hay una contaminación por petróleo en el área".

La organización ambientalista alertó que lo más preocupante es que se encontraron hidrocarburos cancerígenos en la mayoría de las muestras de agua, sedimentos y suelo, incluido el Benzo[a]pireno que es considerado el más agresivo y del que no existen dudas científicas sobre su capacidad de causar cáncer en los seres humanos (mutaciones que pueden iniciar un cáncer de pulmón, piel y vejiga).

Destacó que el Benzo[a]pireno es usado como máximo referente para medir el nivel de toxicidad de compuestos similares, de acuerdo con Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Todas las muestras de agua superaron entre 61 y 113 veces la concentración máxima admisible de benzo[a]pireno para la protección de la vida acuática en aguas superficiales continentales, que es de 0.27 microgramos por litro (µg/L), de acuerdo con normativas de la Unión Europea.

En lo que respecta a sedimentos, también se detectó en seis de las siete muestras benzo[a]pireno con valores que van de 0.45 a 0.82 µg/L, todas superando el límite permisible; mientras que en cuatro muestras se detectó antraceno (con cifras que excedieron el límite entre ochoy 18 veces). considerado también como posiblemente cancerígeno por la IARC", reveló.

Greenpeace México agregó que en las muestras de sedimentos tomadas en el río; las concentraciones de antraceno superaron en 3.7 y 2.8 veces el nivel de efecto adverso en los organismos que viven en él, de acuerdo a Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA).

El estudio evidenció que la normatividad mexicana es insuficiente para evaluar la contaminación por hidrocarburos en diferentes ecosistemas como los acuáticos, ya que actualmente se tiene la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 que solo aplica a suelos, no regula compuestos relevantes como el antraceno y establece límites más permisivos que los valores de referencia ecológicos internacionales.

Asimismo, muestra que en México no existen límites para Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) en sedimentos, ni en aguas superficiales destinadas a la protección de la vida acuática, ni en organismos. Por ello, es necesario desarrollar normas que consideren la protección de la biota y abarquen estas matrices", subrayó.

Con base en estos resultados, Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking, CartoCrítica A.C., el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del sur de Veracruz Bety Cariño, Conexiones Climáticas y Engenera, exigieron que las autoridades responsables de este siniestro se hagan cargo de los daños ocasionados de manera integral y que las personas están pagando con su salud y su patrimonio.