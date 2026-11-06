Taddei le habría dado plaza a ocho aviadores

La exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei habría tenido en su oficina de la presidencia al menos ocho plazas que utilizaba para aviadores y enlaces con entidades donde las empresas de Alfredo Hernández tenían contratos que atender, como Campeche y Morelos, además de la plaza emblemática del escándalo, que ocupaba Jonathan Navarrete Torres.

Según fuentes de lo que fue la oficina de la presidencia, se pagaban 55 mil pesos mensuales a un empleado en Campeche y 80 mil a otro en Morelos.

Coincidentemente, las empresas de Hernández Casillas tenían contratos de papelería electoral en esas entidades, con acusaciones de fraude y desvío de recursos, identificados en las investigaciones que ya se realizaban al proveedor.

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El caso más emblemático de plazas del INE a disposición del empresario es el de Jonathan Navarrete Torres, que tenía una plaza de chofer en la oficina de Taddei, pero que, cuentan los excompañeros de la oficina de la presidencia, nunca se le vio ejerciendo esas funciones que sí realizaba otra persona de nombre Luis Alberto Bustamante.

Navarrete Torres tenía representación legal en las empresas de Alfredo Hernández al mismo tiempo que cobraba en el INE.

En adición, aun cuando había renunciado a su puesto de jefe de oficina, Octavio Grijalva, su plaza seguía cobrando 90 mil pesos mensuales, cosa que sucedió al menos seis meses.

Las plazas de “aviadores” iban de los 38 mil pesos mensuales a más de 90 mil pesos.

Había otras plazas cuyos beneficiarios cobraban como asesores de 70 mil y 90 mil pesos, pero los supuestos trabajadores nunca fueron vistos en las oficinas.

Gobernador Alfonso Durazo Montaño junto a su secretario particular, Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei. Especial

Refieren también la costumbre de rotación de personal con cada jefe nuevo que llegaba a la presidencia y la exigencia de entregar tickets de comida y compra de alimentos de los empleados para justificar gastos de la caja chica de la oficina.

De esta manera en la comprobación de gastos de la oficina de Taddei, se podrían encontrar comprobaciones por una o seis latas de refresco y sándwiches

La oficina de la presidencia del INE tiene asignados poco menos de 70 millones de pesos en 2026 para su operación, entre salarios y gastos materiales, servicios de informática y administración.