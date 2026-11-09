A dos años de violencia en Sinaloa se firman convenios de Seguridad

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A dos años de la violencia generada por grupos antagónicos del Cartel del Pacífico, el Gobierno de México firmó convenios de colaboración con el estado de Sinaloa para reforzar la estructura de Seguridad que incluyen la entrega en comodato de vehículos y equipos, el envío de más personal, programas de capacitación y el reforzamiento de operativos carreteros.

Además, en la ceremonia de firma de convenios, se anunció la designación del coronel Guardia Nacional Remigio Cruz Domínguez como secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Mazatlán.

El evento estuvo encabezado por los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo; de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; de Marina-Armada de México (Marina), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño Lobera.

Los convenios fueron firmados por la gobernadora interina de Sinaloa, Graciea Domínguez Nava, y la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

Estrategia

En la Firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, el titular de la SSPC, García Harfuch, detalló algunos resultados de la dependencia a su cargo, de octubre de 2024 a la fecha.

Indicó que se ha detenido a más de 3 mil personas: se han asegurado 145 toneladas de drogas, entre ellas una tonelada y dos millones de pastillas de fentanilo; así como siete mil 200 armas de fuego.

El funcionario agregó que el Ejército y la Marina han inhabilitado más de dos mil 600 laboratorios y áreas de concentración utilizadas para producir metanfetamina; sin embargo, reconoció que en el último bimestre hubo un repunte en los homicidios dolosos.

“Si bien se han registrado periodos de disminución en los homicidios dolosos, recientemente hemos identificado nuevos episodios de violencia derivados de la confrontación entre estos grupos criminales, particularmente un incremento durante septiembre y octubre de este año en Mazatlán.

“La instrucción de la presidenta es reforzar inmediatamente donde sea necesario, evaluar permanentemente la estrategia y ajustar los despliegues para responder a los cambios en la incidencia delictiva”, explico García Harfuch

El titular de la SSPC indicó que los convenios no sólo buscan incrementar el número de personal, sino también mejorar la capacidad de investigación, la coordinación operativa y los tiempos de respuesta, y el equipamiento de las policías municipales de Mazatlán, de Culiacán y de la Estatal.

“La SSPC contará y aportará cerca de 200 vehículos, incluyendo 90 camionetas tipo pick-up, 50 motocicletas, cuatrimotos, 30 camionetas Black Mamba, tres unidades dron Águila, así como equipos de radio de comunicación, además de 15 camionetas tácticas blindadas para fortalecer las capacidades de respuesta. Esto está previsto a más tardar en 30 días”, detalló.

C4 y 900 mdp

Agregó que en diciembre habrá un reforzamiento de las capacidades de inteligencia e investigación, con presencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con la incorporación de otras células de inteligencia en la entidad.

García Harfuch explicó que se reforzará la operación del C4, con un Centro de Comando Federal, con mayor vigilancia en los principales tramos carreteros de la entidad.

“Se prevé una infraestructura de aproximadamente 4 mil 600 metros cuadrados, con 54 posiciones de despacho, 27 espacios para la atención de llamadas de emergencia al 911 y denuncias al 089.

“Con el C4 Carretero se fortalecerá la vigilancia en 250 kilómetros del corredor Culiacán–Mazatlán–Durango. Este esquema incluye 240 Puntos de Monitoreo Inteligente, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas, con alertas y coordinación operativa con la Guardia Nacional y los centros de comando”, enlistó.

García Harfuch indicó que el reforzamiento del equipamiento de patrullas, vehículos blindados, camionetas blindadas, camionetas tácticas blindadas presenta una inversión de 900 millones de pesos, con el objetico de ampliar las capacidades operativas, de investigación, comunicación y vigilancia en Sinaloa.

Despliegue

El titular de la Defensa, general Trevilla Trejo, explicó que, a la fecha, en Sinaloa se encuentra desplegada una fuerza de personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional equivalente al 23 por ciento del personal a su mando.

“Por lo que se refiere al despliegue, tenemos en el estado de Sinaloa 22 mil 667 efectivos; eso representa prácticamente el 23 por ciento de total del despliegue que tenemos a nivel nacional.

“El despliegue en el estado de Sinaloa comprende seguridad en áreas urbanas, principalmente en la ciudad de Culiacán y de Mazatlán; despliegue en las áreas serranas, realizando actividades de erradicación, destruyendo plantíos de mariguana y amapola”, explicó.

El mando castrense anunció que la firma del convenio incluye más personal para sumar 4 mil 550 elementos de la Guardia Nacional para la Policía Municipal de Mazatlán, y la entrega de vehículos a la Policía Estatal.

“La Secretaría de Defensa Nacional también entregará en comodato 80 vehículos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, con el fin de incrementar su capacidad de movilidad y protección.

“Hablo de 20 vehículos blindados, tipo sandcat y pitbull, 40 camionetas pickup, 20 motocicletas. Y para formalizar la entrega en este mismo día, se realizará el convenio de colaboración entre la Defensa y el gobierno del estado de Sinaloa”, dijo el general Trevilla.

No nos retiramos

El mando de la Defensa ofreció al pueblo de Sinaloa que la dependencia no se va a retirar de la plaza, hasta que se recupere la paz y la seguridad.

“Estamos conscientes que falta mucho por hacer, todavía falta mucho por hacer. Pero lo tomamos como un compromiso que hemos adquirido por una instrucción que nos dio la señora presidenta de la República, nuestra comandante suprema.

“Y de tal manera también lo tomamos tómenlo, ustedes como una promesa: no nos vamos a retirar de Sinaloa, hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad que requiere el pueblo de este estado”, afirmó el general Trevilla Trevila Trejo.

Reconocimiento

La gobernadora interina sinaloense, Dominguez Nava, reconoció que pese al trabajo de las autoridades no ha logrado mejorar las condiciones de seguridad en la entidad a su cargo.

“No hemos logrado lo que todos deseamos, restaurar la paz; pero estamos trabajando con denuedo y entrega total. Reconocemos la magnitud del problema, una confrontación que ya rebasa los dos años, con el agravio de vidas sacrificadas como agravio es el daño impuesto a las familias sinaloenses y a Sinaloa mismo, subrayando que humanamente se generan situaciones que, por supuesto, impactan emocionalmente.

“Más allá de la ineludible estadística, vale destacar que se trata de la vida de seres humanos, dejando un profundo dolor humano compartido, inaceptable toda muerte impuesta; durante todo este tiempo, las instituciones del gobierno de la República y del estado no hemos escatimado iniciativa, entrega y cumplimiento de nuestro deber, con todo lo realizado, reitero, aún no hemos alcanzado la restauración de la paz”, dijo Domiguez Nava.

Nombramiento

En la firma del convenio se anunció la designación del coronel de Guardia Nacional Reremigio Cruz Domínguez como secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Mazatlán.

El mando es egresado del Heroico Colegio Militar con 40 años de experiencia en diferentes cargos y mando dentro de la Defensa.

“Reitero mi compromiso de desempeñar esta responsabilidad con absoluta honradez, profesionalismo y disposición de servicio; privilegiando en todo momento la coordinación interinstitucional, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley”, afirmó el coronel Cruz Domínguez.